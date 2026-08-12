Jugador Más Valioso de la Liga se RETIRA después de 18 temporadas

El point guard Russell Westbrook, Jugador Más Valioso de la NBA en la temporada 2016-17, se retira de la mejor liga de básquetbol de planeta después de 18 temporadas en las que jugó para siete equipos distintos. “Brodie”, como también se le conoce al jugador, publicó un video en sus redes sociales en el que el actor Michael B. Jordan hace una narración de su carrera con las mejores jugadas de su carrera.

“A veces ni siquiera te das cuenta de que ya has visto el final”, escribió el jugador con más triples-dobles en la historia de la NBA en sus redes sociales. “Tenías que haber estado ahí. Y ahora ya se acabó”.

De por vida, “Mr. Triple Doble” disputó 1,301 partidos en la NBA y registró promedios de 20.9 puntos, 8.0 asistencias y 6.9 rebotes. Durante cuatro campañas fue capaz de promediar dobles dígitos en tres rubros estadísticos. Ahora se despide como un nueve veces All-Star, 9 veces All-NBA, tres veces líder de asistencias y dos veces campeón anotador de la liga.

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Así fue la carrera de Russell Westbrook en la NBA

Westbrook llegó a la NBA en 2008 al ser reclutado por los Seattle SuperSonics con la cuarta selección global del Draft. Ese mismo verano, la franquicia se mudó a Oklahoma City para eventualmente convertirse en el Thunder, el equipo con el que jugó 11 temporadas y tuvo su pico como jugador al coincidir con Kevin Durant y James Harden. El egresado de UCLA alcanzó las finales en la temporada 2011-12 y obtuvo el premio al Jugador Más Valioso en la 2016-17.

Durante el verano de 2019 fue intercambiado a los Houston Rockets para reencontrarse con Harden y menos de un año después fue enviado a los Washington Wizards. Posterior a su etapa en la capital estadounidense, el base fue enviado a Los Angeles Lakers con el objetivo de armar un super equipo que aspirara a alzar el Trofeo Larry O’Brien. El experimento fracasó y menos de una temporada y media después fue enviado a los Clippers, equipo con el que también duró un curso y medio.

En el ocaso de su carrera, Russell Westbrook intentó ser campeón de la mano de Nikola Jokic y los Denver Nuggets, pero el equipo de Colorado no pudo superar a los OKC Thunder de Shai Gilgeous-Alexander en las semifinales de la Conferencia Oeste. Ahora, ell nacido en Long Beach, California, se retira después de que pasó su última temporada en la NBA con los Sacramento Kings. Lamentablemente, el final de su periplo como profesional no fue lo que Westbrook esperaba porque el conjunto cayó con el peor récord de su conferencia.