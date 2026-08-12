Chucky Lozano revela qué siente por San Diego FC tras no dejarlo jugar por tanto tiempo

Hirving "Chucky" Lozano fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy, luego de permanecer congelado por el San Diego FC por alrededor de 9 meses, hecho que le provocó perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al no ser convocado por la Selección Mexicana.

Lozano, quien mandó un mensaje claro a la Selección Mexicana, declaró en una entrevista que no le guarda resentimiento a San Diego y le desea lo mejor a sus excompañeros de equipo. No obstante, mencionó que le dolió no poder jugar durante varios meses.

El canterano del Pachuca fue borrado del club de San Diego tras tener problemas con el entrenador.|Hirving Lozano

Chucky, de no jugar a fichar con el Galaxy

El canterano del Pachuca fue borrado del club de San Diego tras tener problemas con el entrenador. Pese al interés de algunos clubes por ficharlo, decidió permanecer en la institución, pese a entrenar por separado y no jugar.

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Fue en agosto de este año que se hizo oficial su préstamo a Los Ángeles Galaxy, donde estará durante un año con un sueldo multimillonario, incluso superior al que percibía en San Diego. De acuerdo con César Luis Merlo, percibirá un salario anual de 10 millones, 4 millones de dólares más que en su exequipo.

El problema de Lozano con el San Diego FC

Hirving solo estuvo un año en San Diego, pero ello se vio nublado por sus actitudes con todo el personal de la institución, según diferentes versiones. La gota que derramó el vaso fue en octubre, cuando salió de cambio, hecho que le recriminó a su entrenador, lo que ocasionó un rompimiento.

Esta situación le perjudicó al ex del Napoli, ya que no jugó el resto del torneo. Fue a finales de este que la directiva del equipo informó que no entraba en planes. Pese a ello, el mexicano continuó en el club, hasta que en este verano fue prestado un año.