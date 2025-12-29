ÚLTIMO MOMENTO: Cruz Azul sufriría BAJA de un jugador CLAVE para el Clausura 2026

De cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, los equipos siguen viendo movimientos en sus plantillas. Entre ventas, cesiones y nuevos refuerzos, en Cruz Azul se mueve el mercado y ahora, hay un jugador clave que podría salir del cuadro de La Noria previo a la siguiente campaña del futbol mexicano.

Te puede interesar: OFICIAL: Equipo de la Liga de Expansión se refuerza con joven promesa de Cruz Azul

Rotondi saldría de Cruz Azul para jugar en Brasil

Y es que de acuerdo a diversos reportes, Rodolfo Rotondi ha despertado el interés de un gigante de Brasil. El futbolista argentino sería buscado por el Vasco da Gama para el inicio de la Temporada 2026 del Campeonato Brasileño de Serie A. Con 28 años de edad, el extremo izquierdo tiene un valor aproximado a los cuatro millones de euros, no obstante, el jugador mantiene contrato vigente con La Máquina hasta junio de 2028.

Jugando para Cruz Azul, Carlos Rotondi tiene un registro de 144 partidos jugados con marca de 25 goles y 21 asistencias. Entre sus logros con el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, el futbolista ya tiene una Copa de Campeones de Concacaf, misma que obtuvieron este 2025 tras ganarle a Vancouver Whitecaps.

A pesar de que Rotondi tiene contrato vigente con Cruz Azul, diversos reportes señalan que el Vasco da Gama podría integrar al jugador a sus filas si es que pagan la cláusula de rescisión que ronda los 8 millones de dólares.

Para el Torneo Clausura 2026, Cruz Azul debuta visitando a León en la Jornada 1, partido a disputarse el sábado 10 de enero a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: OFICIAL: El calendario COMPLETO del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX