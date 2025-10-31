deportes




Nota

ESTÁ CERCA: así es como se hará este año el Sorteo del Mundial 2026 para definir la fase de grupos

La Copa del Mundo en México está a la vuelta de la esquina, por lo que continúan los preparativos y uno de los eventos más importantes es el sorteo


Mundial México 2026
El Sorteo del Mundial 2026 para definir la fase de grupos se realizará el viernes 5 de diciembre en la capital de Estados Unidos: Washington D.C. Con ello se dará a conocer las selecciones que disputarán los 13 partidos que recibirán las 3 ciudades sedes de México, que hizo un pacto con la FIFA a fin de beneficiar el torneo .

La Copa del Mundo del próximo año será un parteaguas, pues por primera vez 3 países serán sede del torneo, ya que con anterioridad solo 2 naciones habían logrado la hazaña: Corea-Japón en 2002. Además, la FIFA elevó el número de participantes, pues de 32 pasó a 48, hecho que le dio a selecciones nunca antes vistas la oportunidad de clasificar, tal es el caso de Cabo Verde .

El Sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre y se formarán 12 grupos integrados por 4 equipos

Así se realizará el Sorteo del Mundial 2026

Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 serán divididas en 4 bombos distintos, según su posición en el ranking de la FIFA, a fin de conformar 12 grupos de 4 equipos. Por el momento, México, Estados Unidos y Canadá, serán los líderes de 3 de ellos debido a que son anfitriones.

Cabe destacar que en el mismo grupo no podrán estar selecciones de la misma confederación, a excepción de los que pertenecen a la UEFA, por ser la que más equipos proporciona con 16.

¿Cuántas selecciones clasificarán por confederación?

El Mundial 2026 recibirá a 48 selecciones, divididas en 6 confederaciones, de las cuales la UEFA será la que más presencia tendrá con 16 plazas directas: 14 que estarán clasificados al término de la Fecha FIFA de noviembre y 4 más que se definirán en marzo del próximo año en una ronda de Playoff. Así se distribuirán las plazas:

  • UEFA – 16 plazas directas
  • AFC – 8 plazas y un repechaje
  • Concacaf – 6 plazas directas (entre ellas los anfitriones) y 2 repechajes
  • CAF – 9 plazas y un repechaje
  • Conmebol – 6 lugares y un repechaje
  • OFC – Una plaza y un repechaje

Fecha, hora y lugar del Sorteo del Mundial 2026

El Sorteo del Mundial 2026, que definirá cómo se conformarán los 12 grupos, se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 10 de la mañana (hora centro de México) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

