ESTÁ CERCA: así es como se hará este año el Sorteo del Mundial 2026 para definir la fase de grupos

El Sorteo del Mundial 2026 para definir la fase de grupos se realizará el viernes 5 de diciembre en la capital de Estados Unidos: Washington D.C. Con ello se dará a conocer las selecciones que disputarán los 13 partidos que recibirán las 3 ciudades sedes de México, que hizo un pacto con la FIFA a fin de beneficiar el torneo .

La Copa del Mundo del próximo año será un parteaguas, pues por primera vez 3 países serán sede del torneo, ya que con anterioridad solo 2 naciones habían logrado la hazaña: Corea-Japón en 2002. Además, la FIFA elevó el número de participantes, pues de 32 pasó a 48, hecho que le dio a selecciones nunca antes vistas la oportunidad de clasificar, tal es el caso de Cabo Verde .

Archivo TV Azteca El Sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre y se formarán 12 grupos integrados por 4 equipos

Así se realizará el Sorteo del Mundial 2026

Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 serán divididas en 4 bombos distintos, según su posición en el ranking de la FIFA, a fin de conformar 12 grupos de 4 equipos. Por el momento, México, Estados Unidos y Canadá, serán los líderes de 3 de ellos debido a que son anfitriones.

Cabe destacar que en el mismo grupo no podrán estar selecciones de la misma confederación, a excepción de los que pertenecen a la UEFA, por ser la que más equipos proporciona con 16.

🏆 Todo está listo.

🌟 Sorteo de la de la FIFA 26™️

🗓️ 5 de diciembre

🌎 Washington, Estados Unidos

📍The Kennedy Center#Somos26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/V8NljQCrr3 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 25, 2025

¿Cuántas selecciones clasificarán por confederación?

El Mundial 2026 recibirá a 48 selecciones, divididas en 6 confederaciones, de las cuales la UEFA será la que más presencia tendrá con 16 plazas directas: 14 que estarán clasificados al término de la Fecha FIFA de noviembre y 4 más que se definirán en marzo del próximo año en una ronda de Playoff. Así se distribuirán las plazas:



UEFA – 16 plazas directas

AFC – 8 plazas y un repechaje

Concacaf – 6 plazas directas (entre ellas los anfitriones) y 2 repechajes

CAF – 9 plazas y un repechaje

Conmebol – 6 lugares y un repechaje

OFC – Una plaza y un repechaje

Fecha, hora y lugar del Sorteo del Mundial 2026

El Sorteo del Mundial 2026, que definirá cómo se conformarán los 12 grupos, se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 10 de la mañana (hora centro de México) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.