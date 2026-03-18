Oficial: Fernando Gago firma con equipo GRANDE tras fracasar en Chivas y Necaxa

El argentino Fernando Gago será el nuevo director técnico de Universidad de Chile. El exmediocampista llegó a un acuerdo con la dirigencia del club y en las próximas horas viajará a la ciudad de Santiago para firmar un contrato por dos años, con el objetivo de devolver protagonismo internacional al club y consolidar un proyecto competitivo en el futbol chileno.

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Fernando Gago fracasó en la Liga MX

La llegada de Gago genera expectativa, pero también interrogantes. Su paso por la Liga BBVA MX con las Chivas de Guadalajara dejó sensaciones encontradas: aunque mostró momentos de buen futbol, su salida fue abrupta y considerada “polémica” por la prensa mexicana a irse al Boca Juniors, ya que no logró consolidar un proyecto competitivo y terminó marchándose sin cumplir las expectativas.

Posteriormente, su experiencia en Necaxa fue aún más complicada. En la pasada temporada, el equipo no encontró regularidad y terminó en la parte baja de la tabla, lo que significó un fracaso en su gestión y su salida anticipada. El argentino en el Torneo Apertura 2025 consiguió cuatro partidos ganados, cinco empates y ocho derrotas.

¿Qué espera la U de Chile con Fernando Gago?

Ahora, el reto en Universidad de Chile es distinto. La institución busca estabilidad tras varios cambios de entrenadores en los últimos años y confía en que Fernando Gago pueda aportar su visión moderna del juego, basada en la posesión y la presión alta. El argentino, que como jugador brilló en Boca Juniors y en la selección nacional, intentará trasladar esa experiencia a un plantel que necesita recuperar confianza y resultados.

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La U, que atraviesa un proceso de reconstrucción, apuesta por un técnico joven pero con recorrido internacional. Para Fernando Gago será una nueva oportunidad para demostrar su capacidad como entrenador y no quedarse como una eterna promesa.

