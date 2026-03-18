Partidos de HOY miércoles 18 de marzo en los octavos de final de vuelta de la Concachampions 2026

Con cinco encuentros continúa los octavos de final de vuelta de la Concachampions 2026 este miércoles 18 de marzo teniendo como protagonistas a las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca que buscan su pase para la siguiente ronda.

Inter Miami vs Nashville - Chase Stadium - 17:00 horas

Inter Miami y Nashville se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf tras el 0-0 en la ida. El equipo de Lionel Messi confía en la magia de su estrella y en el poder ofensivo que suele mostrar en casa, donde ha convertido su estadio en un fortín. Para avanzar, los de Miami necesitan ganar, ya que cualquier empate con goles favorecería a Nashville por el criterio de tantos como visitante. El conjunto dirigido por B.J. Callaghan apuesta a su solidez defensiva y a sorprender en contragolpe. La tensión promete un duelo vibrante en Florida.

América vs Philadelphia Union - Estadio de Ciudad de los Deportes - 19:00 horas

El Estadio de Ciudad de los Deportes se prepara para una noche de tensión en la Concachampions. América parte con ventaja tras imponerse 1-0 en Filadelfia, un resultado que le permite avanzar con cualquier empate en casa. Los dirigidos por André Jardine confían en su solidez en todas sus líneas y en el apoyo de su afición para sellar el pase a cuartos. Philadelphia Union, en cambio, necesita ganar por al menos un gol para forzar la prórroga y por dos para clasificar directamente. Con su estilo físico y presión alta, buscarán incomodar al conjunto azulcrema y lograr una remontada histórica en México.

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Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps - Lumen Field - 21:00 horas

Seattle Sounders llegan con una ventaja casi definitiva tras imponerse 3-0 en Vancouver en la ida. El equipo dirigido por Brian Schmetzer mostró contundencia ofensiva y solidez defensiva, por lo que ahora solo necesita evitar una derrota por más de tres goles para asegurar su pase. Vancouver Whitecaps, en cambio, está obligado a lograr una remontada histórica: debe ganar por cuatro tantos de diferencia para avanzar directamente o por tres para forzar el tiempo extra.

Toluca vs San Diego FC - Estadio Nemesio Díez - 21:00 horas

Toluca recibe a San Diego FC en la vuelta de la Concachampions con la obligación de remontar el 3-2 sufrido en California. El conjunto mexiquense necesita ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente, o por marcador de 1-0 o 2-1 gracias al gol de visitante. Un triunfo de 3-2 forzaría la prórroga. San Diego, por su parte, llega con la ventaja mínima y sabe que cualquier empate le asegura el pase. Con confianza tras imponerse en la ida, buscará resistir la presión y aprovechar los espacios que deje Toluca. El duelo promete intensidad y drama en el Infierno.

