OFICIAL: La FIFA coloca como MEJOR JUGADOR a Julián Quiñones que Dembélé

México se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y fue claro que Julián Quiñones fue el mejor jugador de la Selección Mexicana durante el torneo. A tal grado que la FIFA lo tiene dentro del Top 10 de mejores jugadores y está sobre estrellas de talla mundial como Ousmane Dembelé.

La FIFA ha realizado una clasificación de los mejores jugadores que divide en tres rubros: Ataque, Creatividad y Defensa. En la de Ataque es donde Quiñones ocupa la octava posición sobre Dembélé y Crysencio Summerville con una valoración de 7.00. Por arriba del jugador nacionalizado mexicano solo están Kylian Mbappé (8.71), Erling Haaland (8.06), Lionel Messi (8.06), Harry Kane (7.43), Johan Manzambi (7.37), Jude Bellingham (7.32) y Vinicius Junior (7.21).

El nacido en Magui Payán, Colombia, se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como el goleador histórico de la Selección Mexicana al conseguir cuatro anotaciones e igualar la marca que ostentaban tanto Luis Hernández y Javier “Chicharito” Hernández. Además, sumó una asistencia en el juego contra Ecuador.

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Julián Quiñones ya está en la historia. 🔥



Con sus 4 goles, igualó a Luis Hernández y Javier Hernández en Copas del Mundo.🌎 #SomosMéxico pic.twitter.com/e8jnVbjwqo — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 6, 2026

El valor de Julián Quiñones aumentará tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Julián Quiñones era el cuarto jugador más valioso de la Selección Mexicana antes de que se disputara la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero eso ha cambiado. El ganador de la bota de oro de la Liga Árabe reajustó su valor gracias a su gran desempeño en los cinco partidos que disputó. Todo apunta a que el ariete del Al-Qadsiah será considerado para un cambio en el verano por varias decenas de millones de euros tras brillar con sus cuatro goles y una asistencia.

Ahora, apunta a que será el mexicano mejor valorado sobre los 18 millones de euros que está considerado por Santiago Giménez, delantero del AC Milán. Tanto Edson Álvarez como Armando González están valuados en 15 millones, pero eso cambiará en los próximos meses.