OFICIAL: La Final de vuelta se jugará en Veracruz en un estadio para 4 mil 800 personas

La Liga de Tercera División Profesional tiene lista su gran Final de vuelta, cuando los Delfines de Coatzacoalcos reciban en su cancha a Cruz Azul Lagunas, en un partido deifnitorio en la TDP que se jugará ante menos de 5 mil personas, que es la capacidad del Estadio Rafael Hernández Ochoa ubicado en Veracruz.

En el partido de ida, en Oaxaca, Cruz Azul logró dar un paso muy sólido rumbo a la conquista del campeonato, venciendo por marcador de 2-0. Los goles cayeron en el complemento y los aficionados recalcaron que en la segunda mitad el equipo veracruzano se cayó y no tuvo capacidad de reacción.

La gran motivación para los dos equipos es que al estar en la Final sacarion en automático su ascenso a la Liga Premier, donde el nivel, la exposición, los sueldos y el desarrollo son más altos y competitivos.

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Ahora la Final en la tercera división de México, tiene a los Delfines tratando de revertir lo ocurrido en la ida y contará con una afición que alentará e intentará agotar los 4 mil 800 lugares del Rafael Hernández Ochoa.

Boletos de vuelta del Delfines vs Cruz Azul, de a 40 pesos

Todos los boletos para este partido de Delfines en contra de Cruz Azul, han sido anunciados con un precio de 40 pesos en entrada general, además niños menores de 12 años y personas mayores de 60 tienen la oportunidad de entrar gratis también en acceso general.

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¿Cuándo se juega la Final de Cruz Azul en Veracruz?

La tan esperada Final de la tercera división, se disputará el sábado 23 de mayo en punto de las 15:00 horas. La afición de Cruz Azul así tiene en un fin de semana la oportunidad de ser campeón en este torneo y el domingo enfrentando a Pumas, también de levantar el título de campeón pero del Clausura 2026 de la Liga MX.