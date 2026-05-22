México vs Ghana: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido amistoso, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

México se mide en un partido de alto calibre ante la Selección de Ghana, la cual será un sinodal más de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, compromiso que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla.

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A 20 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, México enfrenta el primero de tres partidos en el que cierran lo trabajado en el ciclo mundialista. Se estima que en la cancha existan muchos cambios y pruebas, pero además se deben percibir ideas más refinadas luego de las casi tres semanas de campamente en el Centro de Alto Rendimiento.

¿Dónde ver el partido México vs Ghana de este 22 de mayo?

México medirá fuerzas en contra de la Selección de Ghana este 22 de mayo. La transmisión la podrás ver desde las 7:50 de la noche a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y la narración del mejor equipo de narradores.

México y Ghana, en el ranking mundial de la FIFA

Ghana está actualmente en la posición 74 del ranking mundial de la FIFA. En sus últimos 5 partidos han ganado solo uno de los compromisos y ante México tienen la chance de romper con la tendencia.

La idea de enfrentar al cuadro africano, es tener una prueba cercana a lo que sucederá en 20 días ante Sudáfrica en cuanto a la fuerza y resistencia del rival.

En el ranking, por su parte México esta en el sitio 15 del mundo y tiene 5 partidos invicto con tres victorias y par de empates.

Selección Mexicana, le abre la puerta a seleccionados que juegan Liguilla

El partido llega con muchas expectativas pero también con polémica, por lo que ha venido arrastrando el cuadro mexicano en la concentración extendida. Ahora se suma el capítulo que indica que los mexicanos que están aún en Liguilla eventualmente podrían ganarse un lugar, cuando en el caso de Chivas perdieron a cinco seleccionados y eso afectó en su rendimiento de liguilla.

Jordan Carillo con Pumas y Charly Rodríguez con Pumas y Cruz Azul en una de esas se pueden meter a la convocatoria y eso ha levantado la polémica por lo que sería no seguir puntualmente el acuerdo que se realizó.