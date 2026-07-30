OFICIAL: jugador de Chivas con pasado en Atlas fue vendido a Europa

El mercado de fichajes sigue dejando salidas desde el futbol mexicano hacia Europa. Ahora fue el turno de un futbolista con pasado en las fuerzas básicas de Atlas y que recientemente defendió los colores de Tapatío, filial de Chivas de Guadalajara. Su próximo destino estará en la Primera División de Bosnia y Herzegovina.

El libro de pases parecía indicar un traspaso de Brian Gutiérrez. Sin embargo, el que se va es un “desconocido”. Jorge Luis Guzmán fue anunciado como nuevo jugador del FK Željezničar Sarajevo. El atacante mexicano llega libre al histórico club europeo después de concluir su etapa con Tapatío, donde se consolidó como una pieza importante en la última temporada.

Jorge Guzmán jugará en Bosnia y Herzegovina

El traspaso fue confirmado de manera oficial por Foster Sports Management, agencia que representa al futbolista. En su comunicado, destacó que la operación es un paso importante en la carrera de “Vallarta” y forma parte del proyecto para abrir oportunidades a jugadores mexicanos en el futbol europeo.

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El FK Željezničar Sarajevo es uno de los clubes con mayor tradición en Bosnia y Herzegovina. La institución competirá en la máxima categoría del país y apostó por incorporar al mexicano para reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.

clasico tapatio

El paso de Jorge Guzmán por Atlas y Tapatío (filial de Chivas)

Guzmán se formó en las categorías inferiores de Atlas y logró disputar partidos con el primer equipo. En total registró 36 encuentros, de los cuales 13 fueron como titular, además de aportar tres asistencias.

En 2024 también tuvo un préstamo con York United, de Canadá. Posteriormente llegó a Tapatío, donde disputó 28 partidos, marcó dos goles y colaboró con siete asistencias, desempeñándose principalmente por la banda izquierda.

Jorge Guzmán llega a Tapatío, filial de Chivas que juega en la Liga de Expansión MX|@jorge.guzman209

Otro futbolista mexicano da el salto a Europa

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La salida de Jorge Guzmán se suma a la de otros jugadores de la Liga de Expansión MX que han encontrado oportunidades en clubes europeos durante este mercado de transferencias.

Para "Vallarta", esta será la primera experiencia de su carrera en el futbol europeo. Ahora buscará consolidarse con el FK Željezničar Sarajevo y aprovechar esta oportunidad para impulsar su desarrollo lejos del futbol mexicano.

