Chivas podría dejar ir a este jugador que ya tiene avanzado su camino en Europa

El mercado de fichajes sigue abierto y uno de los futbolistas de Chivas vuelve a aparecer en el radar del futbol europeo. Aunque todavía no existe una oferta formal, el interés desde el extranjero se mantiene y podría convertirse en una negociación importante durante las próximas semanas.

Mientras Chivas incorporó a una promesa con pasado en Mazatlán, ahora podría dejar salir a Brian Gutiérrez, quien continúa siendo seguido por un club de la Ligue 1 de Francia. El mediocampista rojiblanco permanece concentrado en el Apertura 2026, pero la posibilidad de emigrar a Europa sigue latente si llega una propuesta que beneficie a todos.

Brian Gutiérrez, jugador de Chivas|Chivas de Guadalajara

Brian Gutiérrez mantiene abierto el camino hacia Europa

De acuerdo con el periodista César Merlo, un equipo del futbol francés sigue de cerca al jugador de Chivas y analiza presentar una oferta antes del cierre del mercado de verano. Por ahora no ha trascendido la identidad del club interesado.

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El especialista en fichajes explicó que el seguimiento continúa desde hace tiempo y no descartó que la operación pueda avanzar en las próximas semanas. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna propuesta oficial al “Rebaño Sagrado”.

Brian Gutiérrez, con riesgos de ser baja|Crédito: @Chivas / X

Chivas espera una oferta por Brian Gutiérrez

La directiva rojiblanca está dispuesta a analizar una posible venta si la oferta cumple con las expectativas deportivas y económicas del club. Mientras eso ocurre, Brian Gutiérrez sigue formando parte del plantel de Gabriel Milito.

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El mediocampista fue titular en la victoria por 1-0 sobre FC Juárez, un partido en el que el cuerpo técnico le dio un nuevo voto de confianza para que retome su mejor nivel después de varios meses con menos continuidad.

Brian Gutiérrez sigue siendo una de las figuras de Chivas

Gutiérrez continúa siendo considerado uno de los jóvenes mexicanos con mayor proyección. Su crecimiento quedó reflejado al ser una de las piezas más importantes para Javier Aguirre con la Selección Nacional de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Mientras el mercado europeo continúa en movimiento, Chivas espera una definición. Si el club francés decide presentar una oferta que le sirva al Guadalajara, Brian Gutiérrez podría convertirse en otro futbolista mexicano que emigre a Europa.

