OFICIAL: La sexta selección CALIFICADA a los octavos de final del Mundial 2026

Desde la imponente cancha del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, la Selección de Francia logró su esperado pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el vibrante partido disputado este martes 30 de junio, justo en el recinto que albergará la gran final del certamen, el conjunto dirigido por Didier Deschamps demostró con autoridad por qué es el candidato número uno para levantar el trofeo en esta justa veraniega.

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El trámite del encuentro no fue sencillo en su inicio. Tras 45 minutos bastante complicados y de mucha fricción, fue hasta el cierre de la primera mitad donde apareció la magia. El goleador y máximo referente del ataque francés, Kylian Mbappé, abrió el marcador tras fabricar una espectacular jugada por la banda izquierda; logró quitarse a varios rivales y terminó cruzando su disparo con una técnica envidiable.

A partir del segundo tiempo, Francia se liberó de la presión y demostró todo su poderío ofensivo. Fue entonces cuando Bradley Barcola, al minuto 53, amplió la ventaja al anotar un increíble gol que coronó una excelsa asistencia de Michael Olise, dejando sin oportunidades a la defensa rival.

La consagración de la noche llegó al minuto 74, cuando Kylian Mbappé volvió a sacudir las redes. Con esta anotación, el astro francés empató a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro al llegar a su sexto gol del torneo. Además, alcanzó la impresionante cifra de 18 anotaciones en la historia de los Mundiales, reafirmando que es un auténtico fenómeno que nació para dominar este tipo de competencias internacionales.

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¿Contra qué rival jugará Francia en los octavos de Final del Mundial 2026?

De acuerdo con las llaves establecidas tras el cierre de la Fase de Grupos, la escuadra gala ya conoce su destino en los Octavos de Final del Mundial 2026. Francia se medirá ante la selección de Paraguay el próximo sábado 4 de julio. Este emocionante duelo se llevará a cabo en la cancha del Estadio de Filadelfia, en punto de las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

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