Mientras Kylian Mbappé gana 31 millones, este es el sueldo de Ousmane Dembélé

Francia se impuso contra Suecia este martes 30 de junio de 2026 por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido también tuvo el foco sobre dos figuras del futbol francés: Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Estos llegan como protagonistas por sus goles y por los salarios que perciben en el Real Madrid y el PSG.

Mientras Mbappé pelea por la Bota de Oro del Mundial tras marcar ante Suecia en dieciseisavos de final, Dembélé también atraviesa un gran momento futbolístico con el PSG y la selección francesa. La “Tortuga” tiene un salario más alto que el “Mosquito”.

El francés vale 40 millones de euros más que el brasileño.|Kylian Mbappé

La diferencia salarial entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé

De acuerdo con cifras reportadas por Capology, Kylian Mbappé percibe cerca de 31.25 millones de euros por temporada con el Real Madrid. Por otro lado, Ousmane Dembélé gana aproximadamente 18.1 millones de euros al año en el PSG dirigido por Luis Enrique.

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La diferencia entre ambos supera los 13 millones de euros por temporada. Mbappé se mantiene como uno de los futbolistas mejor pagados del futbol mundial desde su llegada al conjunto español, mientras que Dembélé firmó uno de los contratos más altos dentro de la plantilla parisina.

Mbappé y Dembélé están en gran momento al Mundial 2026

Kylian Mbappé anotó frente a Suecia en los dieciseisavos de final y alcanzó 6 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero francés se colocó con Lionel Messi en la disputa por la Bota de Oro del torneo internacional.

Por su parte, Ousmane Dembélé fue elegido MVP en el duelo contra Noruega durante la fase de grupos. Además, el atacante suma 4 goles en la competencia y llega después de conquistar la UEFA Champions League con el PSG, club que logró el bicampeonato europeo bajo el mando de Luis Enrique.

|REUTERS

El calendario de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™