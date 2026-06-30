Mbappé anota doblete y Francia vence 3-0 a Suecia en los 16vos de final del Mundial 2026; Resumen, Goles y mejores momentos

Terminó el partido y el marcador final fue 3-0, Mbappé logró igualar la marca goleadora de Messi en este mundial y se pone a la par en la lucha por el título de líder de goleo con 6 anotaciones. Desde el arranque del encuerntro Francia era ampliamente superior a Suecia, no permitió en ningún momento que tomaran la posesión del balón y de esta menera es que controlaron el partido.

Antes de que terminara el primer tiempo, Mbappé desbordó por la banda izquierda y a base de regates quedó frente a la portería para definir con pierna derecha al palo izquierdo del arquero y de esta manera abrió el marcador; en el segundo tiempo, Olise encontró a Barcola con un pase filtrado y mandó el balón al fondo del arco para celebrar el segundo gol de partido. Por último y para ponerse en primer lugar empatado con Messi en la lucha por el balón de oro Mbappé anotó el tercer gol del partido.

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se traslada al Estadio Nueva York Nueva Jersey. Este escenario, una de las joyas de la infraestructura deportiva de Estados Unidos, será el epicentro de un choque estelar entre Francia y Suecia. Mientras los galos buscan reafirmar su estatus de favoritos, el conjunto sueco intentará dar la sorpresa mediante un planteamiento físico y ordenado, buscando frenar el despliegue ofensivo de los dirigidos por el cuerpo técnico francés.

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El ícono francés

El astro francés sigue rompiendo marcas y consolidándose como uno de los máximos artilleros de la historia de los mundiales. En esta edición de 2026, su instinto goleador ha vuelto a aparecer, manteniendo a Francia en la lucha por el título.

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Mbappé ha marcado 4 goles hasta el momento y con esta cifra, alcanza un total de 16 goles en copas del mundo, igualando la marca histórica de Miroslav Klose y posicionándose a la caza de los récords máximos de la competición.

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Posibles alineaciones:

Francia: Mike Maignan, Lucas Digne, Daypor Upamecano, Jules Kounde, William Saliba, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola.

Suecia: Widell Zetterstorm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Yasin Ayari, Alexander Isak, Anthony Elenga, Viktor Gyokeres.