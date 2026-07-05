OFICIAL: Los comentaristas de TV Azteca para el México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026

El vibrante choque por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo HOY domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (hora del Centro de México) tras varios rumores de su reprogramación.

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¿Cómo llega la Selección Mexicana?

El conjunto nacional se presenta con paso perfecto y la motivación a tope. El "Tri" no ha recibido un solo gol en lo que va del torneo y llega de imponerse con autoridad 2-0 ante la selección de Ecuador en la ronda anterior. Respaldados por la incondicional afición local, arrastran una impresionante racha de 12 compromisos internacionales en este 2026 sin conocer la derrota.

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El panorama de Inglaterra

Por su parte, la escuadra europea llega a esta instancia tras un duelo de muchísimo desgaste físico y mental. Lograron superar a la República Democrática del Congo con un agónico 2-1 gracias a un doblete salvador de Harry Kane en la recta final del encuentro.

Ahora, enfrentan no solo a un México enrachado, sino también al importante factor de la altitud de la capital, una condición que pondrá a prueba su resistencia a lo largo de los 90 minutos.

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Las voces de Azteca Deportes para la transmisión

Podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestras plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del país.

Las emociones de este encuentro de matar o morir estarán a cargo de Christian Martinoli, el reporte preciso de Carlos "Warrior" Guerrero desde el nivel de cancha, y toda la magia, experiencia y análisis del Inmortal Jorge Campos, además del análisis perfecto del Doctor Luis García. Este equipo de lujo llevará la transmisión totalmente en vivo y gratis, directamente desde las entrañas del Estadio Ciudad de México para que no te pierdas ni un solo detalle.