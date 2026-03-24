Guillermo Ochoa, el único del México vs Portugal de 2017 que sigue activo

Guillermo Ochoa en un México vs Portugal nos remite al último duelo de la Selección Mexicana ante el cuadro portugués en 2017 durante la Copa Confederaciones. La reapaertura del Estadio de la Ciudad de México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 colocan nuevamente al histórico portero como protagonista. Casi una década después, el guardameta mexicano se mantiene como el único jugador activo de aquel enfrentamiento, reflejando la evolución generacional del equipo y su rol como líder rumbo al torneo que se disputará en Norteamérica.

El recuerdo más cercano se remonta al partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones 2017. Aquella tarde, México cayó 2-1 ante Portugal en tiempo extra, pero la actuación de Ochoa fue determinante para mantener al equipo con vida durante gran parte del encuentro. Sus intervenciones bajo los tres postes marcaron uno de los momentos más recordados de la Selección Mexicana frente al conjunto europeo.

¿Por qué Guillermo Ochoa es el único sobreviviente del último México vs Portugal?

El paso del tiempo transformó completamente a la Selección Mexicana. Futbolistas que fueron protagonistas en aquel duelo ya no forman parte del plantel, mientras que Guillermo Ochoa logró extender su carrera con un nivel competitivo que le permitió mantenerse vigente.

En ese partido disputado en Rusia, el portero mexicano brilló con varias atajadas clave. Entre ellas destacó la detención de un penal a André Silva en los primeros minutos, además de una intervención espectacular ante un remate de cabeza que evitó el empate temprano. Gracias a su rendimiento, fue reconocido como el mejor jugador del encuentro, pese al resultado adverso.

México se adelantó en el marcador y sostuvo la ventaja durante largos tramos del compromiso. Sin embargo, en el tiempo agregado apareció Pepe para igualar el partido y forzar la prórroga. Posteriormente, Portugal sentenció desde el punto penal. Aun así, la actuación de Ochoa quedó como uno de los momentos más destacados del torneo.

La evolución de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El contexto actual es muy distinto. La base del equipo cambió y surgió una nueva generación que busca consolidarse con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese escenario, Guillermo Ochoa representa experiencia, liderazgo y memoria competitiva dentro del vestidor.

Jugadores como Carlos Vela, Javier Hernández, Miguel Layún o Néstor Araujo formaron parte de aquel ciclo, pero el equipo ha renovado su estructura. La permanencia de Ochoa simboliza la transición entre dos etapas del equipo mexicano, además de ofrecer una referencia para los futbolistas más jóvenes.

El antecedente entre México y Portugal también incluye el empate 2-2 en fase de grupos de esa misma Copa Confederaciones, donde ambos equipos mostraron intensidad y calidad. Ese historial añade atractivo a cualquier reencuentro entre selecciones.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, la figura de Guillermo Ochoa vuelve a tomar relevancia. Su continuidad no solo refleja longevidad deportiva, sino también el papel de un líder que conecta el pasado reciente de México con el desafío que se avecina.