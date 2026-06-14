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Fútbol

OFICIAL: Marc Cucurella llega al Real Madrid por 50 millones de euros

El lateral izquierdo llega a meter presión a una banda izquierda que se vio “floja” durante la temporada 2024-2025

OFICIAL: Marc Cucurella llega al Real Madrid por 50 millones de euros
OFICIAL: Marc Cucurella llega al Real Madrid por 50 millones de euros|X/ @FabrizioRomano

Escrito por: Amaury Torres - DR

En un movimiento sorprendente y repentino, el Real Madrid ha asegurado los servicios del lateral izquierdo español Marc Cucurella, proveniente del Chelsea. La noticia fue confirmada recientemente por el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien a través de una publicación en sus redes sociales, la cual incluye la imagen del jugador con el uniforme merengue, anunció la transacción con su icónica frase: "HERE WE GO".

El Fichaje Bomba

El Real Madrid y el Chelsea han cerrado un acuerdo por el traspaso de Cucurella que asciende a una cifra superior a los 50 millones de euros por el paquete total de la operación. El jugador español, quien ya ha dado el visto bueno para concretar su mudanza a la capital española, se perfila como una pieza clave para renovar la banda izquierda del conjunto blanco. La operación ha sido descrita en los medios internacionales como un movimiento inesperado y contundente, destacando por la rapidez con la que se cerraron las negociaciones entre ambas instituciones.

Perfil y Trayectoria

A sus 27 años, Marc Cucurella llega al Santiago Bernabéu en una etapa de madurez futbolística consolidada. Tras su paso por el Brighton y su posterior salto al Chelsea en la Premier League, el defensor ha destacado por su intensidad, despliegue físico y capacidad para sumarse al ataque. Su incorporación responde a la necesidad del cuerpo técnico de refrescar la plantilla con un perfil experimentado, pero con energía suficiente para competir al más alto nivel en todas las competiciones.

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