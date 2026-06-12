Esta es la vez que Julián Quiñones marcó 17 goles en un solo partido

Uno de los hombres que está en boca de todos es Julián Quiñones. El nacido en Colombia tuvo un proceso lleno de incertidumbre antes de llegar a la Copa del Mundo, pero en el partido de debut… demostró con creces la calidad y confianza que posee tras terminar campeón goleador en Arabia. Y es que desde pequeño brillaba, así lo cuentan sus primeros entrenadores.

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¿Dónde marcó 17 goles en un partido Julián Quiñones?

Dado su lugar de origen, el ex atacante del América hizo eco también en el cono sur de América. Allí salió a la luz una anécdota de César Valencia. Este hombre fue uno de los primeros que vio a Julián cuando iniciaba, esto al momento que llegó para probarse en Fútbol Paz. El propio estratega-visor dijo que el muchacho destacó desde el primer instante.

Además, los goles a raudales del naturalizado mexicano no son cosa extraña, pues desde sus primeros pasos en el futbol hacía cosas extraordinarias. “En un torneo nacional quedamos campeones y Julián Quiñones fue campeón de goleo. Hizo 58 goles”. Y todo eso provocado por un anecdótico encuentro donde anotó 17 goles.

Ese tipo de actuaciones fueron las que marcaron su destino, pues en 2015 la institución que le acogió por alrededor de año y medio hizo una alianza con Tigres y fue así como destacando por su futbol… llegó a México con 17 años. Y de ahí en adelante, con más o menos oportunidades en distintos clubes de la Liga BBVA MX… Julián se convirtió en un referente dentro del circuito nacional.

¿Qué se espera de Julián Quiñones en esta Copa Mundial de la FIFA 2026?

Previo al torneo había muchas voces de duda e incluso reclamos contra Javier Aguirre por no ponerlo en su posición, donde realmente estalló en anotaciones en Arabia. Sin embargo, en el inicio del Mundial Julián Quiñones fue el mejor futbolista en cancha, junto con Erik Lira, quienes se convirtieron en un sostén importante del cuadro nacional.

Ahora, parece que él será el orquestador del futbol de ataque, que espera combinar de grata forma con Raúl Jiménez. Mientras tanto, el mundo conoce su historia y todas las hazañas que concretó desde su juventud… como aquel día que anotó 17 goles en un partido.