Hamilton hace historia con Ferrari; Checo Pérez muestra señales positivas con Cadillac en Barcelona

Lewis Hamilton volvió a hacer historia en la Fórmula 1. El británico conquistó el Gran Premio de Barcelona 2026 y consiguió su primera victoria como piloto de Ferrari, un triunfo que además representó la victoria 106 de su carrera en la máxima categoría.

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Después de meses de presión, dudas y adaptación dentro de la escudería italiana, el siete veces campeón finalmente logró dar el golpe.

Hamilton construyó su victoria gracias a una estrategia agresiva de tres paradas, que terminó siendo decisiva en la recta final de la carrera.

Hamilton aprovecha el caos y Ferrari celebra

La carrera cambió por completo cuando apareció un Virtual Safety Car tras el abandono de Fernando Alonso, quien sufrió problemas mecánicos en su Aston Martin.

Ferrari reaccionó de inmediato y llamó a Hamilton a boxes en el momento perfecto. Esa decisión lo devolvió a pista con ventaja sobre sus rivales y prácticamente encaminó la victoria.

Detrás de él, Mercedes vivió un auténtico drama.

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Kimi Antonelli, líder del campeonato, venía firmando una gran carrera e incluso había superado a George Russell para colocarse segundo. Sin embargo, cuando parecía asegurar un podio clave, su monoplaza sufrió una falla en la unidad de potencia y quedó fuera.

El abandono le costó carísimo en la pelea por el campeonato.

El podio terminó con: Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris

Así le fue a Checo Pérez en Barcelona

Desde la perspectiva latinoamericana, Franco Colapinto volvió a destacar al terminar en octavo lugar, sumando puntos importantes para Alpine tras un fin de semana sólido.

El argentino resistió una carrera compleja y logró meterse dentro del top 10. Por su parte, Sergio “Checo” Pérez tuvo un domingo complicado con Cadillac.

The Barcelona-Catalunya Grand Prix comes to an end.



We will continue to analyze the data as it pertains to the retirement of VB77. pic.twitter.com/xjMoH5HjLP — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 14, 2026

El mexicano finalizó en la posición 14, quedando como el último de los pilotos clasificados en una carrera donde nunca encontró ritmo suficiente para pelear por puntos. Sin embargo, en términos generales volvió a ser un fin de semana positivo para el tapatío, porque terminó la carrera sin contratiempos, aportando un sinfín de datos para que Cadillac pueda utilizarlos para seguir mejorando el auto.

También hubo malas noticias para Ferrari, ya que Charles Leclerc abandonó por problemas en la dirección asistida cuando marchaba en posiciones competitivas.