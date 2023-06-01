Anuncian la salida de Lionel Messi del PSG para la próxima temporada

De forma oficial se anunció la salida de Lionel Messi del PSG, luego de una serie de rumores que lo colocaban fuera del conjunto campeón de la Ligue 1, y cerca de equipos de Arabia Saudita o de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Luego de dos años, el argentino saldrá de la Ligue 1 para probar suerte en otro equipo, aunque aún se desconoce cuál será el nuevo reto de Leo.

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Christophe Galtier anuncia la salida de Messi

En conferencia de prensa, Christophe Galtier, el aún técnico del PSG confirmó la salida de Lionel Messi para la próxima temporada, al decir que el argentino disputará su último partido en el Parque de los Príncipes, la casa de los parisinos, en la jornada final de la Ligue 1.

“Tuve el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. El sábado será el último partido de Messi en el Parque de los Príncipes”.

La noticia es sin duda alguna una sorpresa para todos, ya que existía la posibilidad de que Leo se quedara al menos una temporada más. Incluso un día antes el PSG había anunciado la nueva playera para el siguiente año, con Messi como el principal protagonista.

💬 Christophe Galtier sur le dernier match de Lionel Messi en Ligue 1 : « J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football » pic.twitter.com/1DDd373Lbf — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 1, 2023

El paso de Messi por París será recordado por los récords que marcó, pero también por no haber podido llevar al equipo al objetivo número uno que tenían: la Champions League. En las dos temporadas que estuvo con ellos, se quedaron muy cortos de lo que hubieran planeado. En el primer año fueron eliminados por el Real Madrid y en el segundo, por el Bayern Múnich.

|REUTERS

Los números de Messi con el PSG

En total fueron 74 partidos de Messi con el PSG, en los que marcó 32 anotaciones y dio 35 asistencias, además de que logró conquistar en dos ocasiones el título de la Ligue 1 y uno más de la Supercopa de Francia.

El futuro de Leo aún es un misterio. Se habla de un posible regreso al Barcelona, pero también de una oferta millonaria en el futbol de Arabia Saudita con el Al-Hilal, al igual que el Inter Miami en la MLS.

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