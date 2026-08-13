OFICIAL: México jugará en Colombia a finales de agosto por un boleto al Mundial

La Selección de México de Baloncesto está en busca de un boleto a la Copa Mundial de la FIBA de 2027 en Qatar y su primer paso en la segunda ronda de los clasificatorios de América será viajar a Colombia a finales de agosto para enfrentar a los sudamericanos en casa durante la próxima ventana de partidos.

“Los 12 Guerreros” están programados para enfrentar a Colombia el próximo 27 de agosto de 2026 en el Coliseo Evangelista Mora para dar inicio a la segunda ronda clasificatoria de América. El salto inicial del encuentro está señalado para las 7:40 p.m., tiempo del centro de México. Después de jugar contra los colombianos, el combinado dirigido por Omar Quintero regresará a México para enfrentar a Brasil en el Gimnasio Marcelino González en Zacatecas.

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El torneo clasificatorio de la FIBA para América está dividido en dos grupos y la Selección de México comparte el Grupo E con República Dominicana, Estados Unidos, y Chile, además de los brasileños y los colombianos. La cuestión es que los tres mejores equipos del grupo son los que calificarán a la Copa Mundial de la FIBA 2027, y actualmente, los mexicanos marchan cuartos por debajo de los brasileños, estadounidenses y los dominicanos. Lo que deja un atisbo de esperanza es que el mejor cuarto lugar de los dos grupos también obtendrá un boleto.

Hasta ahora, México solo anunció a la preselección de 45 jugadores, pero en ella hay grandes nombres como Karim López, Gael Bonilla, Jaime Jáquez Jr., Juan Toscano, Fabian Jaimes, Gabriel Girón, Joshua Ibarra, Francisco Cruz, Israel Gutiérrez, Paull Stoll y Luke Martínez.

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El historial de enfrentamientos entre México y Colombia

México y Colombia se han enfrentado tres veces desde 2017 con dos triunfos para los norteamericanos y uno para los sudamericanos. El compromiso más reciente fue en los clasificatorios para la Copa del Mundo de 2023 donde los aztecas se impusieron 113-54 gracias a las destacadas actuaciones de Orlando Méndez, Paul Stoll, Gael Bonilla y Joshua Ibarra.