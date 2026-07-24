OFICIAL: La Selección Mexicana jugará tres partidos en Zacatecas rumbo al Mundial 

La Selección Mexicana de Basquetbol jugará tres partidos más en Zacatecas, luego del rotundo éxito en los duelos que sostuvo ante el odiado rival: Estados Unidos y Nicaragua. La quinteta azteca volverá a la capital de cantera y plata, pero esta vez para disputar encuentros de alto impacto, ya que serán de eliminatoria de cara a la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA que se disputará en Qatar en 2027.

El entrenador Omar Quintero fue quien confirmó a través del podcast 14 Segundos que la selección de baloncesto jugará 3 duelos más en el Gimnasio Marcelino González. El primer encuentro será en agosto de 2026, mientras que los otros 2, en 2027. Mientras que en 2029 el Estadio Banorte podría ser sede de una final de mundial.

La Selección Mexicana de Basquetbol jugará tres partidos en Zacatecas de la eliminatoria a la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA que se disputará en Qatar en 2027.|México Basquetbol

Los duelos que se disputaron en Zacatecas

El estado número 32 del país albergó 2 duelos de alto calibre. México se enfrentó a Estados Unidos y Nicaragua, partidos que estuvieron a reventar en el Gimnasio Marcelino González. En el juego ante el odiado rival, la quinteta azteca perdió por un marcador cerrado de 93-94. Mientras que a los centroamericanos los derrotaron con pizarra de 98-79.

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Los partidos de la Selección Mexicana en Zacatecas

La Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA se disputará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en Qatar. Aunque antes de ello la quinteta mexicana deberá clasificar. La selección de basquetbol regresará a Zacatecas el 31 de agosto para enfrentar a Brasil en lo que será su primer compromiso como local en la Eliminatoria.

México regresará a la capital de cantera y plata en febrero del siguiente año para cerrar la eliminatoria en casa. El 25 enfrentará a Colombia y el 28 jugará ante Chile.