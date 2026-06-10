OFICIAL: Este es el calendario de PUMAS para el Apertura 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX está próximo por arrancar y tras terminar el Clausura 2026 los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se quedaron con un mal sabor de boca al caer contra Cruz Azul en la gran final.

¿Cómo queda el calendario de Pumas para el Apertura 2026?

En la jornada 1 los Pumas arrancarán como locales ante los tuzos de Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario y será a las 17:00 horas y será el 18 de julio .



los arrancarán como locales ante los en el y será a las y será el . En la jornada 2 viajarán a Toluca para enfrentar a Los Diablos Rojos del Toluca , la cita será el martes 21 de julio y se jugará en el Estadio Nemesio Diez .



viajarán a para enfrentar a , la cita será el y se jugará en el . Jornada 3 : El 31 de julio los Pumas tendrán que medirse a los Bravos de Juárez , el partido se jugará en punto de las 21:00 horas .



: El los tendrán que medirse a los , el partido se jugará en punto de las . Jornada 4 : El 16 de agosto los Pumas recibirán a los Gallos de Querétaro al mediodía.



: El los recibirán a los al mediodía. Jornada 5 : Pumas jugará en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 23 de agosto para enfrentar a los Rayos del Necaxa en punto de las 19:00 horas .



: jugará en el el para enfrentar a los en punto de las . Jornada 6 : El 28 de agosto los Pumas tendrán que viajar a Tijuana para enfrentar a los Xolos de Tijuana , el partido se jugará en punto de las 21:00 horas .



: El los tendrán que viajar a para enfrentar a los , el partido se jugará en punto de las . Jornada 7 : Pumas regresa al Estadio Olímpico Universitario para enfrentar al Club León en punto de las 12:00 horas .



: regresa al para enfrentar al en punto de las . Jornada 8 : El estadio Akron será testigo del enfrentamiento entre Pumas y Chivas el 13 de septiembre , el partido se jugará a las 18:00 horas .



: El será testigo del enfrentamiento entre y el , el partido se jugará a las . Jornada 9 : El 18 de septiembre Atlas y Pumas se enfrentarán en el Estadio Jalisco , está programado para arrancar en punto de las 17:00 horas .



: El y se enfrentarán en el , está programado para arrancar en punto de las . Jornada 10 : El estadio Olímpico Universitario será sede del encuentro entre Pumas y el Atlético de San Luis , el partido se jugará el 27 de septiembre al mediodía.



: El será sede del encuentro entre y el , el partido se jugará el al mediodía. Jornada 11 : El 11 de octubre el Olímpico Universitario vivirá la revancha de la final del Clausura 2026 , Pumas recibe a Cruz Azul , el partido comenzará a las 19:00 horas .



: El el vivirá la revancha de la final del , recibe a , el partido comenzará a las . Jornada 12 : El 16 de octubre Pumas jugará ante los Potros del Atlante en el Estadio Banorte , el partido se jugará a las 21:00 horas .



: El jugará ante los en el , el partido se jugará a las . Jornada 13 : Pumas será el encargado de cerrar la jornada 13 el 21 de octubre , visitan al Club Santos , el partido se jugará en el TSM Corona en punto de las 21:00 horas .



: será el encargado de cerrar la el , visitan al , el partido se jugará en el en punto de las . Jornada 14 : Pumas jugará contra el Club Tigres en el estadio Olímpico Universitario , el partido se jugará en punto de las 21:00 horas .



: jugará contra el en el , el partido se jugará en punto de las . Jornada 15 : El 30 de octubre los Pumas visitarán al Club Puebla , el partido comenzará en punto de las 21:00 y se jugará en el estadio Cuauhtémoc .



: El los visitarán al , el partido comenzará en punto de las y se jugará en el . Jornada 16 : De cara al cierre del torneo Pumas recibe al Club América en el Olímpico Universitario , el partido se jugará alas 21:00 horas del 7 de noviembre .



: De cara al cierre del torneo recibe al en el , el partido se jugará alas del . Jornada 17: Pumas cierra de local, los universitarios recibirán a los Rayados de Monterrey en el Olímpico Universitario en punto de las 19:00 horas.



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