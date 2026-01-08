OFICIAL: Así queda la lista de extranjeros en Cruz Azul y sus cupos de no formados en México, a escasos días del inicio del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX, está a solo unos días de arrancar y los equipos siguen armándose con lo mejor nacido en México y extranjeros, para tener un buen certamen, que los acerque al objetivo común de todos los equipos, que es ser campeones.

El entrenador de esta escuadra, Nicolás Larcamón, cuenta con el respaldo de la directiva en cuanto los cambios del equipo y es que en cuestión de semanas en esta etapa de fichajes invernales, han salido del equipo Nacho Rivero quien ocupaba una plaza de extranjero como uruguayo, además del recién anunciado como baja que es Lorenzo Faravelli argentino que también abrió una plaza. Estas bajas se suman a la de Sepúlveda que dejó a la escuadra cementera hacia las Chivas.

Larcamón tenía muy claro que quería traer a su proyecto a Agustín Palavecino y en una negociación pudieron hacerse de este jugador y mandar a Faravelli al Estadio Victoria de Aguascalientes.

Esta pendiente el destino de Mateusz Bogusz , el polaco que no solo ocupa una plaza de extranjero, tiene un alto salario en la institución y el europeo habría extendido su deseo de tener otro rumbo para el 2026 y con solo 24 años la búsqueda es intensa y la MLS sería su destino.

Fue castigado por indisciplina, pero recibió un regalo que le cambió la vida|Crédito: @CruzAzul / X

Los movimientos de Cruz Azul hacia el Clausura del 2026

ALTAS: AGUSTÍN PALAVECINO Y MIGUEL ÁNGEL BORJA

BAJAS: ÁNGEL SEPÚLVEDA, NACHO RIVERO Y LORENZO FARAVELLI

RUMORES: BAJA DE BOGUSZ Y LLEGADA DE CÉSAR MONTES Y ALAN PULIDO

¿Cómo quedan las plazas de NO NACIDOS en México para el Cruz Azul?

El reglamento de Liga MX que está vigente señala que son 9 los extranjeros que se permiten como registrados en los equipos, aunque en la cancha al momento de un partido solo pueden haber 7 futbolistas en la cancha.

Ahora mismo, estos son los extranjeros que tiene la Máquina:

Actualmente, considerando a Cándido y Bogusz, Cruz Azul tiene ocupadas sus nueve plazas, pero esos jugadores parecen no estar dentro del proyecto por lo que algo en lo que están dedicados los directivos, es un buscarle salida para poder ver hacia el horizonte dos elementos NO FORMADOS EN MÉXICO que puedan echar mano en este torneo.

Kevin Mier - Colombiano

Willer Ditta - Colombiano

Gonzalo Piovi - Argentino

Camilo Cándido - Uruguayo (no sería registrado)

José Paradela - Argentino

Agustín Palavecino - Argentino

Bogusz - Polaco (se busca su salida)

Carlos Rotondi - Argentino

Gabriel Fernández - Uruguayo