La promesa que hizo el refuerzo europeo de Rayados en su llegada a Monterrey

El atacante belga Hugo Cuypers ya llegó a Monterrey para incorporarse como el principal refuerzo de los Rayados en busca de convertirse en el referente de la ofensiva para este torneo Apertura 2026. En especial ante las altas expectativas que generó su contratación por ser el máximo goleador de la Major League Soccer (MLS) en lo que iba de temporada, con 13 anotaciones cuando militó en el Chicago Fire.

El delantero de 29 años cuenta con experiencia en el futbol europeo, donde realizó grandes actuaciones, principalmente en su paso por el Gent de la Liga de Bélgica en la que llegó a marcar 27 tantos en una temporada.

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Sus primeras palabras como Rayado

Cuypers arribó al aeropuerto de Monterrey la noche del 22 de julio, en donde ya dio sus primeras palabras como nuevo elemento del conjunto regiomontano.

“Estoy muy emocionado, verlos a todos ustedes aquí para darme la bienvenida, es un honor para mí ser parte del club y voy a dar lo mejor para hacer que el equipo rinda al máximo de sus capacidades”, mencionó al ser cuestionado por los medios de comunicación.

El futbolista europeo señaló que parte de los motivos para venir a la LIGA BBVA MX fue la cultura futbolística que existe en México y que su estilo de juego corresponde a un club como el albiazul, el cual lo catalogó como un equipo “grande”.

Respecto a qué se comprometía en esta nueva aventura tomando en cuenta las altas exigencias de la afición de los Rayados, el delantero respondió: “Voy a dar todo lo que tengo, es lo que puedo prometer”.

Sus números en la MLS

Cuypers disputó tres temporadas con el Chicago Fire en la MLS, en donde mantuvo una importante cuota goleadora en cada una de ellas. En su primera campaña en 2024 registró 10 tantos en 31 partidos, para un promedio de 0.3 goles por juego.

Para el 2025, sus registros aumentaron hasta llegar a las 19 dianas en 36 encuentros para un promedio de 0.5 goles por partido; mientras que en la vigente temporada 2026 llevaba una destacada racha productiva con 13 anotaciones en apenas 11 duelos, para un promedio de 1.1 tantos por juego.