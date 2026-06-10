OFICIAL: Esta es la respuesta de Tigres al interés de River Plate por Ángel Correa

La Liga BBVA MX sigue generando atracción a los equipos grandes de Argentina. Ahora River Plate sigue moviéndose en el mercado de fichajes y uno de los nombres que más interés genera es el de Ángel Correa. Sin embargo, desde Tigres de la UANL ya fijaron una postura clara sobre la posibilidad de una transferencia en las próximas semanas.

Mientras en Argentina crecen las versiones sobre una negociación avanzada, desde Tigres salieron a hablar públicamente. Ángel Correa, atacante argentino que llegó al club hace apenas un año, se convirtió en una de las piezas más importantes dentro del esquema de Guido Pizarro. Y así lo hizo saber Carlos Valenzuela oficialmente.

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La respuesta de Tigres al interés de River Plate por Ángel Correa

Carlos Valenzuela, vicepresidente de Tigres, fue contundente al referirse a los rumores que vinculan al campeón del mundo con River Plate. El directivo aseguró que no existe ningún contacto formal entre ambas instituciones a pesar de los fuertes rumores que hubo en Argentina.

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“Ángel Correa es fundamental para la institución y nosotros contamos con él. Al día de hoy, nadie se ha acercado con nosotros ni River ni otra institución. Se queda solamente en un rumor”, declaró Valenzuela en Claro. Esto llega como respuesta a los rumores de que había un acuerdo entre el futbolista y River.

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Ángel Correa es una pieza clave para Guido Pizarro

La directiva de Tigres considera al atacante como uno de los futbolistas más importantes del proyecto deportivo. Por ese motivo, no existe urgencia por negociar una salida durante este mercado de pases.

Además de su experiencia en Europa y con la selección de Argentina, Correa mantiene un papel determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo. Su rendimiento ha sido uno de los argumentos principales para que la institución mantenga una postura firme frente al interés de otros clubes.

Los números de Ángel Correa con Tigres

Desde su llegada procedente del Atlético de Madrid, Ángel Correa ha disputado 54 partidos con Tigres. Durante ese periodo registró 23 goles y 13 asistencias, para un total de 36 participaciones directas de gol.

Tigres invirtió cerca de 10 millones de euros para ficharlo. Sus números explican por qué la directiva lo considera intransferible en este momento.

