Martín Anselmi tenía todo arreglado para dirigir en Argentina, pero ahora llegaría a la Liga BBVA MX

Hay muchos entrenadores que pasan sin pena ni gloria por la Liga BBVA MX y ese puede ser el caso de Martín Anselmi, quien en 2024 dirigió a Cruz Azul. Ahora, aunque el timonel argentino ya tenía todo arreglado para dirigir a su país, finalmente desistió y ahora suena con fuerza para reforzar a un equipo de México de cara al Apertura 2026.

La Liga MX sufrió varios cambios de entrenador en las últimas horas. En tanto, la prensa argentina aseguraba que Anselmi iba a llegar a ser DT de Talleres de Córdoba. No obstante, finalmente el ex entrenador de La Máquina no asumirá como entrenador de ese equipo.

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Martín Anselmi sorprendió a todos rechazando a Argentina y ahora llegaría a la Liga BBVA MX

Periodistas especializados en mercado de fichajes habían asegurado que sí se daría la firma, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y el técnico rosarino de 41 años quedó descartado. El reportero Germán García Grova expresó: “Evidentemente algo cambió con Martín Anselmi así que pido las disculpas del caso”.

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Mientras tanto, aseguran que ahora Anselmi está en carpeta del Pachuca para el Apertura 2026. Esteban Solari salió en las últimas horas de los Tuzos y ahora se dice que ya hubo contactos iniciales que resultaron positivos con el entrenador argentino. Si bien aseguran que no es el único, hay más candidatos. Por nombres, los reportes ponen de favorito al ex Botafogo.

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Los números de Martín Anselmi como entrenador desde que asumió