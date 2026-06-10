Lionel Messi rompió el silencio y no ocultó su ilusión: “Les va a costar ganarnos”

Tras dejar atrás una lesión muscular que había activado la alarma sanitaria, Lionel Messi regresó a los campos de juego en la goleada (3-0) de la Selección Argentina frente al modesto Islandia. El astro del futbol acumuló apenas 20 minutos de acción y fueron suficientes para cambiarle la cara a la Albiceleste, demostrar que su jerarquía está intacta y confirmar que está listo para el desafío mayor: la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En zona mixta, tras el encuentro disputado en Alabama, un Messi sonriente y distendido dejó claro que el hambre de gloria no disminuye con los años: "Yo estoy ilusionado con el Mundial. Me cuesta vivirlo de otra manera, siempre quiero jugar y ganar", infló el pecho el capitán, enviando un mensaje directo a sus rivales.

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El astro se mostró más que optimista respecto a su condición física, un factor que preocupaba a propios y extraños durante las últimas semanas: "Me sentí muy bien, tenía ganas de jugar un ratito para sacarme los miedos normales de la molestia que quizá aparecen en los entrenamientos. Fuimos día a día, de a poquito". Tras convertir un penal quirúrgico, su confianza parece haber tocado un techo nuevo.

Lionel Messi, Selección Argentina|X: Argentina

Pero Messi no solo habló de sí mismo; el capitán sabe que el espíritu colectivo es la piedra angular de esta etapa. "Este grupo demuestra que sigue con las mismas ganas, somos un grupo ganador y siempre quiere más. Les va a costar ganarnos a los rivales", aseguró con una seguridad que eriza la piel de cualquier hincha.

Finalmente, el capitán se tomó un momento para estrechar el vínculo con quienes esperan verlo levantar otra copa: "En estos momentos el argentino siempre se ilusiona y acompaña. Ya lo habíamos dicho antes que no los íbamos a dejar tirado. Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo".

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.