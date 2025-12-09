Ángel Correa fue el mejor refuerzo de la Liga BBVA MX ¡y deja en ridículo al resto de los equipos!

Desde que llegó a Tigres UANL en julio de este año, Ángel Correa se volvió una de las grandes estrellas de la Liga BBVA MX y sus cifras en el Apertura 2025 así lo demuestran. Con nueve goles y cuatro asistencias en 20 partidos, el argentino brilla en el torneo actual y destaca por sobre el resto de fichajes del último mercado.

Una estadística publicada recientemente por el sitio Statiskicks evidencia aún más el gran desempeño de Correa en el futbol nacional. Esto se debe a que es el jugador más destacado en un apartado clave entre todos los que llegaron al país para este torneo.

|Instagram @angelcorrea32

Tras compartir los peores datos de rendimiento individual hace unos días , Statiskicks esta vez se enfocó en lo positivo y reveló el listado de fichajes con mayor rating en la Liga BBVA MX actual. Como era de esperarse, el exdelantero del Atlético de Madrid encabeza el ranking.



Ángel Correa (Tigres): rating de 6.89 Nicolás Castro (Toluca): rating de 6.56 João Pedro (Atlético San Luis): rating de 6.55 Allan Saint-Maximin (América): rating de 6.39 Keylor Navas (Pumas): rating de 6.36

Correa y Tigres se preparan para la final del Apertura 2025

Gracias al buen rendimiento de Ángel Correa, entre otros varios factores clave, Tigres se clasificó a la final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y se medirá ante Toluca (campeón del último Clausura) en busca del título.

La Liga BBVA MX ya confirmó cuáles serán los días y los horarios en los que se llevarán a cabo estos dos partidos decisivos.

