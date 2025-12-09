Ángel Correa fue el mejor refuerzo de la Liga BBVA MX ¡y deja en ridículo al resto de los equipos!
El argentino llegó a Tigres en julio y rápidamente se convirtió en una de las figuras del Apertura 2025
Desde que llegó a Tigres UANL en julio de este año, Ángel Correa se volvió una de las grandes estrellas de la Liga BBVA MX y sus cifras en el Apertura 2025 así lo demuestran. Con nueve goles y cuatro asistencias en 20 partidos, el argentino brilla en el torneo actual y destaca por sobre el resto de fichajes del último mercado.
Una estadística publicada recientemente por el sitio Statiskicks evidencia aún más el gran desempeño de Correa en el futbol nacional. Esto se debe a que es el jugador más destacado en un apartado clave entre todos los que llegaron al país para este torneo.
Tras compartir
los peores datos de rendimiento individual hace unos días
, Statiskicks esta vez se enfocó en lo positivo y reveló el listado de fichajes con mayor rating en la Liga BBVA MX actual. Como era de esperarse, el exdelantero del Atlético de Madrid encabeza el ranking.
- Ángel Correa (Tigres): rating de 6.89
- Nicolás Castro (Toluca): rating de 6.56
- João Pedro (Atlético San Luis): rating de 6.55
- Allan Saint-Maximin (América): rating de 6.39
- Keylor Navas (Pumas): rating de 6.36
TE PUEDE INTERESAR:
- Además de Sergio Ramos, los jugadores que saldrían de Rayados tras la eliminación frente a Toluca
- Chivas sería el mejor equipo del Clausura 2026 si compra a estos 5 jugadores, según la IA
- OFICIAL: Cruz Azul anuncia una nueva BAJA pensando en el Clausura 2026
Correa y Tigres se preparan para la final del Apertura 2025
Gracias al buen rendimiento de Ángel Correa, entre otros varios factores clave, Tigres se clasificó a la final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y se medirá ante Toluca (campeón del último Clausura) en busca del título.
La Liga BBVA MX ya confirmó cuáles serán los días y los horarios en los que se llevarán a cabo estos dos partidos decisivos.
- Partido de ida: jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario de Tigres.
- Partido de vuelta: domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.
¡La #Agenda está aquí! 🚨— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 8, 2025
Los horarios para #LaFinalDeLaAfición están confirmados. 👊
¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 Da clic aquí: https://t.co/ydZDyHj3Cg 🔥 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/E8HffR77Ft