Memo Ochoa confirmó lo que todos creían con Gilberto Mora: los memes de “Don Memo” eran reales

En esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ el ingenio mexicano ha salido a flote con la enorme cantidad de videos acerca de la Selección Mexicana que se medirá en los octavos de final ante Inglaterra, partido que será transmitido por Azteca Deportes. En las redes sociales circulan varios memes en los que recrean a Memo Ochoa y Gilberto Mora siendo como un padre e hijo, pero lo que pocos esperaban es que se volviera canon.

Mora es uno de los futbolistas que más ha destacado con México, hecho que llevó a su escuela a felicitarlo públicamente. Pero también es el más joven de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que los meses hacia su edad no paran, y es entre muchos de estos que lo relacionan con Ochoa, un jugador ya veterano al que bautizaron en las redes como Don Memo.

Memo y Gil hacen canon los memes y videos que circulan en las redes sociales.|Selección Nacional de México

El video de Don Memo y Gilberto

El arquero mexicano se subió al trend de las redes sociales y compartió en una historia donde le da las buenas noches a Morita, tal como lo hiciera un padre con un hijo, y es que la diferencia de edades es notoria, pues mientras Gil tiene 17 años, Ochoa está por cumplir 41.

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“Ya puse a dormir a mi niño… Descansen, buenas noches”, compartió Paco Memo en su cuenta de Instagram, mientras graba a Gil en su habitación con una canción de cuna, la que utilizan los padres para arrullar a los bebés.

La relación de Gil con Ochoa

Memo y Gilberto coincidieron por primera vez en la Copa Oro 2025, torneo que terminó por ganar la Selección Mexicana y en el que por primera vez el canterano de Xolos se mostró en un torneo internacional con tan solo 16 años.

En entrevistas, el futbolista de 17 años ha hablado de la figura que es Memo para México y para él, pues creció viéndolo destacar en sus participaciones mundialistas y hoy es su compañero en la concentración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Es por ello que las redes sociales se han inundado de memes y videos cortos de la relación de Don Memo y el pequeño Morita, en el que los representan como padre e hijo.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.