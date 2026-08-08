OFICIAL: Así se jugarían los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Al momento, justo antes de jugarse por completo la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, el FC Juárez se erige como el líder absoluto de la tabla general. La escuadra fronteriza ya disputó sus dos primeros compromisos y acumula 6 puntos.

Hasta este 8 de agosto, los mejores equipos del certamen han sido el propio FC Juárez, Charlotte FC y FC Cincinnati, escuadras que han logrado imponer condiciones y ganar sus dos juegos correspondientes a la fase regular.

Bajo este panorama, si la fase eliminatoria comenzara hoy, los cruces de Cuartos de Final nos entregarían los siguientes enfrentamientos:



FC Juárez vs Portland Timbers

vs Tigres UANL vs Columbus Crew

vs Deportivo Toluca vs FC Cincinnati

vs Club América vs Charlotte FC

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¿Cómo se juega la fase de eliminación de la Leagues Cup 2026?

El torneo se renovó por completo para esta edición. Para comprender cómo se definirán a los finalistas tras disputarse la fase de clasificación, esta es la estructura desglosada y el reglamento oficial:

Fase Uno (Clasificación)



Equipos: Participan 36 clubes en total (los 18 de la Liga MX y los 18 clasificados de la MLS).

Participan 36 clubes en total (los 18 de la Liga MX y los 18 clasificados de la MLS). Partidos: Cada equipo disputa tres encuentros en formato de todos contra todos, jugando exclusivamente contra rivales de la liga opuesta.

Cada equipo disputa tres encuentros en formato de todos contra todos, jugando exclusivamente contra rivales de la liga opuesta. Regla de "No Empates": Si un partido termina igualado en los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se define inmediatamente en tanda de penales.

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Fase de Eliminación



Quiénes avanzan: Únicamente los 4 mejores equipos de la Liga MX y los 4 mejores de la MLS logran clasificar a esta ronda.

Únicamente los 4 mejores equipos de la logran clasificar a esta ronda. Rondas: Al ser solo ocho clasificados, la fase eliminatoria arranca directamente desde los Cuartos de Final , seguidos de las Semifinales, el partido por el Tercer Lugar y la Gran Final.

Al ser solo ocho clasificados, la fase eliminatoria arranca directamente desde los , seguidos de las Semifinales, el partido por el Tercer Lugar y la Gran Final. Reglamento en eliminación: Todos los cruces son a partido único. Si hay empate al silbatazo final, no se juegan tiempos extras; el boleto a la siguiente ronda se define directo desde el manchón penal.

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