OFICIAL: Selecciones eliminadas HOY jueves 9 de julio del Mundial 2026

El sueño ha llegado a su fin, la selección de Marruecos, que cargaba con la última gran esperanza de todo un continente, quedó eliminada hoy de la Copa del Mundo 2026 tras caer en los Cuartos de Final.

Los Leones del Atlas, que venían de vencer con autoridad a Canadá en la ronda previa, no lograron contener la jerarquía de la selección de Francia y sucumbieron ante la crudeza de un letal Kylian Mbappé. El astro francés se vistió de héroe con un golazo, consumando así la caída del último gigante africano en la justa Mundialista.

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¿Cómo les fue a las selecciones africanas en el Mundial 2026?

A pesar del doloroso revés sufrido hoy por Marruecos, el torneo dejó un arranque estadístico sin precedentes para la Confederación Africana de Futbol (CAF).

El nuevo formato de 48 selecciones permitió que diez naciones de la región desfilaran por el máximo escenario, y un asombroso bloque de nueve equipos logró superar la fase de grupos para instalarse en los dieciseisavos de final.

Sin embargo, los cruces de eliminación directa se convirtieron en un muro infranqueable. Escuadras que firmaron actuaciones memorables, como una combativa selección de Sudáfrica que inauguró el certamen en la mítica cancha del Estadio Ciudad de México, o el sorpresivo combinado de Cabo Verde, fueron sucumbiendo rápidamente ante la asfixiante exigencia de la primera ronda de nocaut.

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Uno de los capítulos más dramáticos de esta travesía lo protagonizó la selección de Egipto. Los Faraones demostraron una resiliencia envidiable, logrando sobrevivir a los dieciseisavos de final tras una agónica tanda de penales frente a Australia, luego de un tenso empate a un gol en el tiempo regular.

No obstante, el desgaste físico y mental cobró factura en los Octavos de Final, donde terminaron cayendo en un vibrante duelo por 3-2 frente a Argentina, despidiéndose con la frente en alto.

Hoy, con la eliminación de la escuadra marroquí a manos de Mbappé y compañía, se marca la salida oficial de la CAF del torneo. Se confirma que las Semifinales se disputarán sin representación de su continente y que otra confederación más tendrá que conformarse con mirar la definición por el título a través de la televisión.

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