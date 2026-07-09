OFICIAL: Cruz Azul sufre BAJA de refuerzo EXTRANJERO a días del inicio del Apertura 2026

Se acabó el sueño celeste para una de sus apuestas internacionales más importantes. A través de sus redes sociales, Cruz Azul Femenil anunció de forma oficial que la delantera camerunesa, Michaela Abam, no formará parte del plantel que disputará el torneo Apertura 2026. La atacante africana se despide de La Noria tras haber defendido el escudo de La Máquina durante un solo certamen.

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Abam llegó al conjunto cementero a finales del año pasado como el fichaje estelar para el Clausura 2026 procedente del Toluca. Su jerarquía internacional, respaldada por su experiencia mundialista con Camerún y su paso por el futbol europeo, generó grandes expectativas en la afición.

El inicio de su etapa fue prometedor, logrando incluso anotar un gol decisivo para darle la victoria a las celestes frente a Pachuca a mediados de enero. de 2026.

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Con esta recisión anticipada, la directiva celeste no solo cierra un ciclo exprés con la futbolista de 29 años, sino que también libera una valiosa plaza de extranjera. El movimiento resulta clave para reestructurar la plantilla de cara al nuevo semestre, donde Cruz Azul Femenil buscará recuperar el protagonismo perdido en la Liga MX Femenil.

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Los números de Abam con Cruz Azul

Durante su efímero paso por La Noria en el Clausura 2026, los números de Michaela Abam reflejaron un drástico declive en su rendimiento.

La atacante camerunesa apenas disputó cinco partidos, todos ellos en el arranque del torneo, donde sumó dos tarjetas amarillas y no registró asistencias. Su única aportación ofensiva llegó a mediados de enero, anotando el gol que le dio el triunfo por 1-0 a las celestes frente a Pachuca.

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Aunque comenzó como titular, completando los 90 minutos ante las Tuzas y Monterrey, además de sumar 84 minutos contra FC Juárez el 24 de enero, esa terminó siendo su última aparición en la cancha. A partir de entonces, acumuló una racha de 14 partidos consecutivos de inactividad hasta el cierre del certamen en mayo.

Este apagado desempeño contrastó radicalmente con su exitosa etapa previa en Toluca, donde firmó 16 goles en 56 encuentros, justificando plenamente la decisión de la directiva cementera de rescindir su contrato seis meses antes de su finalización pactada para diciembre de 2026.

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