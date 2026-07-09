CONFIRMADO: FECHA EXACTA en la que debuta América en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Club América está listo para arrancar su presentación en el Apertura 2026, donde tras un triste torneo pasado, ahora los dirigidos por Guillermo Almada buscarán retomar el camino del éxito en la Liga BBVA MX.

Luego de la salida del histórico entrenador André Jardine (después de que el América fuera eliminado por Pumas de la UNAM en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026), Guillermo Almada fue anunciado para retomar el vuelo.

El técnico uruguayo llega como un estratega experimentado en la Liga MX tras su reciente paso por el futbol español. La apuesta es clara, potenciar a los juveniles y a las figuras del cuadro azulcrema para este nuevo año futbolístico.

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¿Cuáles son los refuerzos del América para el Apertura 2026?

De acuerdo con Santiago Baños, director deportivo del Club América, hay cuatro refuerzos en la mira del equipo para la próxima temporada. Aunque prefirió omitir nombres, detalló que algunos de ellos estaban jugando el Mundial 2026. Además, se espera darle gran apertura a la cantera azulcrema, gracias a la conocida labor que tiene el técnico uruguayo para potenciar a los jóvenes talentos.

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¿Cuándo debutará el América en el Apertura 2026?

El América debutará en el Apertura 2026 como visitante. Su primer partido está programado para el sábado 18 de julio, cuando visite la cancha del monumental Estadio Corregidora a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) para enfrentarse a Querétaro.

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