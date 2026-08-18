OFICIAL: Así quedó la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 4 del Apertura 2026

La Jornada 4 del Apertura 2026 dejó movimientos importantes en la lucha por cumplir con la Regla de Menores. Algunos equipos ya consiguieron una ventaja considerable, mientras que otros todavía tienen una gran cantidad de minutos por disputar con futbolistas jóvenes antes de finalizar el torneo.

Los Xolos de Tijuana, con Gilberto Mora como héroe, es el líder de esta clasificación con 736 minutos acumulados,. Es seguido por América con 686 y Necaxa con 610. En el otro extremo aparece Santos Laguna, que apenas suma 62 minutos. Chivas, por su parte, finalmente dejó atrás el cero y ya ocupa el lugar 13.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

Así quedó la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 4

Club Tijuana: 736 minutos (434 restantes) América: 686 minutos (484 restantes) Necaxa: 610 minutos (560 restantes) Pachuca: 508 minutos (662 restantes) Atlante: 482 minutos (688 restantes) Atlas: 466 minutos (704 restantes) Pumas: 442 minutos (728 restantes) Atlético de San Luis: 360 minutos (810 restantes) Toluca: 285 minutos (885 restantes) Cruz Azul: 252 minutos (918 restantes) Tigres: 182 minutos (988 restantes) Querétaro: 181 minutos (989 restantes) Chivas: 118 minutos (1,052 restantes) León: 116 minutos (1,054 restantes) Puebla: 116 minutos (1,054 restantes) FC Juárez: 76 minutos (1,094 restantes) Rayados de Monterrey: 75 minutos (1,095 restantes) Santos Laguna: 62 minutos (1,108 restantes)

during the 4th round match between Tijuana vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Caliente Stadium, on August 16, 2026 in Tijuana, Baja California, Mexico.|Joshua Hernandez/MEXSPORT

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La Regla de Menores establece que cada club debe acumular 1,170 minutos con jugadores jóvenes durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Por ahora, Tijuana es el equipo que tiene el camino más avanzado, mientras que Santos deberá acelerar su ritmo durante las próximas jornadas.

Chivas finalmente suma sus primeros minutos

Uno de los movimientos más destacados está en Guadalajara. Después de comenzar el torneo sin registrar minutos en esta clasificación, Chivas ya acumula 118 minutos y consiguió abandonar el último puesto.

|X: Chivas

El Rebaño Sagrado aparece actualmente en la posición 13, aunque todavía tiene 1,052 minutos pendientes. El equipo dirigido por Gabriel Milito deberá mantener la participación de sus jóvenes para evitar complicaciones en el calendario.

|Crédito; Mexsport

Club América es el líder con sus juveniles

América también protagoniza una situación favorable. Las Águilas ya suman 686 minutos y tienen pendientes 484. En torneos anteriores esto no era así, por lo que ya se comienza a ver la mano de Guillermo Almada en el equipo.

