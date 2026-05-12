OFICIAL: Toluca tiene el bicampeón de goleo en el Clausura 2026 (y no es Paulinho)

Mientras muchos comparan el sueldo de Paulinho con otro crack, este delantero no pudo ganar el campeonato de goleo en el primer equipo. Sin embargo, Deportivo Toluca FC está de fiesta ya que ha logrado asegurar un nuevo título individual. Aunque muchos ojos estaban puestos en el portugués, apareció otro jugador que se ganó el título de bicampeón de goleo.

Así como una de las promesas de Toluca hoy vale 30 millones y lo buscarían desde Europa, en las categorías inferiores surgió el auténtico bicampeón de goleo del Clausura 2026, lo que reafirma su excelente trabajo en fuerzas básicas. Pues Fernando Ruiz, el joven atacante que ha dominado las redes en la Liga BBVA MX Sub-15, consiguió ser el goleador del futbol mexicano.

Los increíbles números de Fernando Ruiz en Toluca

El rendimiento del tabasqueño es sencillamente espectacular. Durante el Apertura 2025, Ruiz firmó 14 anotaciones para su cuenta personal. Ahora, con el cierre del Clausura 2026, sumó otros 12 goles que le otorgaron el bicampeonato individual. Estas cifras confirman que Toluca posee a un prospecto del futbol mexicano que ilusiona.

TE PUEDE INTERESAR:



Según datos de BeSoccer, su efectividad es asombrosa, acumulando 30 goles en apenas 28 partidos disputados con la playera escarlata en la temporada 2025-26. Además de su éxito en el club, ya registra actividad con la Selección Nacional de México Sub-16. Todo esto sugiere que el salto a categorías superiores podría darse muy pronto para el atacante.

Fernando Ruiz Campos, el futuro de Toluca

Originario de Cunduacán, Tabasco, Ruiz Campos vivió una temporada 2025 - 2026 extraordinaria que ya lo llevó al Centro de Alto Rendimiento (CAR). Bajo el mando de Yasser Corona, fue convocado a la Selección Mexicana Sub-16, destacando entre los 23 elegidos para la preparación nacional.

Paulinho no pudo ganar el campeonato de goleo del Clausura 2026 de Mayores

Mientras Fernando Ruiz brilla en fuerzas básicas, Paulinho no logró replicar este éxito en la categoría mayor. La competencia fue feroz, con nombres como Joao Pedro Galvão y Armando "La Hormiga" González peleando en la parte alta de la tabla. Aunque el portugués fue clave para Toluca, el trono de goleo quedó finalmente en manos del de Atlético San Luis.

