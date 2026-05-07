Mientras Paulinho gana 1,1 millones en Toluca, este es el sueldo de André-Pierre Gignac en Tigres

Paulinho logró dominar la Liga BBVA MX con regularidad desde que fichó por Toluca a mediados de 2024. El portugués lleva dos años jugando en el futbol mexicano y, a base de goles, colocó su nombre en la historia grande del balompié nacional al haber obtenido el tricampeonato de goleo durante el año pasado. Sus grandes actuaciones lo llevaron a ser uno de los futbolistas con salario más elevado del cuadro escarlata.

En estos momentos, la directiva de los Diablos estaría desembolsando unos 1,1 millones de dólares por temporada para pagar el salario de Paulinho. Esta cifra equivale a unos 20 millones de pesos aproximadamente, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados de Toluca. Sin embargo, este monto de dinero ni siquiera se acerca a lo que recibe el histórico André-Pierre Gignac con Tigres.

Paulinho|MexSport

El sueldo de Gignac en Tigres

El francés es otro de los talentosos delanteros que posee la Liga BBVA MX en la actualidad. Si bien es cierto que existen altas probabilidades de que abandone el cuadro universitario tras la finalización de su contrato en junio, lo cierto es que recibe uno de los salarios más elevados de todo el futbol mexicano. Según fuentes como Infobae, Gignac recibe 5 millones de dólares al año en Tigres.

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Esta cifra descomunal se traduce a unos 86 millones de pesos en la actualidad, convirtiéndose en el futbolista mejor pagado de toda la Liga BBVA MX. La diferencia con el goleador de Toluca es notoria: 66 millones de pesos separan los ingresos de Paulinho con Gignac. Dos delanteros letales, pero con un recorrido totalmente distinto desde que pisaron el territorio mexicano.

Andre-Pierre Gignac of Tigres during the semi-finals second leg match between Tigres UANL and Cruz Azul, as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on December 06, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Mexsport

A pesar de que Paulinho consiguió un tricampeonato de goleo, lleva apenas dos años jugando en el futbol mexicano. El sueldo de Gignac se puede justificar con el legado que dejó no solamente en Tigres, sino que en toda la Liga BBVA MX. Cabe recordar que el francés llegó al país en 2015 y suma 11 años consecutivos jugando en el balompié nacional.

Los números de Paulinho comparados con Gignac

Paulinho

Partidos jugados: 87.

Goles: 61.

Asistencias: 13.

Minutos disputados: 7,030.

André-Pierre Gignac