OFICIAL: Toluca ficha gratis a ex portero del Atlético de Madrid

David Shrem es el portero que acaba fichar Toluca con nacionalidad española y ex Atlético de Madrid. El arquero llega al conjunto escarlata como agente libre en una apuesta que hace el club hacia el futuro, pues es considerado un buen prospecto para que en un futuro pueda generarle competencia a Luis García o suplir a Hugo González, quien llegó a préstamo para el Apertura 2025.

El guardameta nació en el Estado de México y se integrará a las Fuerzas Básicas de los Diablos Rojos para continuar con su formación, luego de salir del Pachuca, club que acaba de contratar a Alan Mozo . Se espera que Shrem forme parte de la plantilla de la Sub-21, ya que cuenta con 20 años.

David Shrem llega como agente libre a los Diablos Rojos, luego de un paso por el futbol europeo.|@davidshrems

“Juventud y gran talento bajo los tres postes. ¡Bienvenido, David Shrem!”, se lee en las redes sociales de las Fuerzas Básicas de Toluca, acompañada de una foto del guardameta vistiendo los colores del bicampeón del futbol mexicano.

¿Quién es David Shrem, nuevo portero del Toluca?

Shrem nació en el Estado de México el 18 de agosto de 2005, pero inició su proceso de formación en España, por lo que cuenta con la nacionalidad del país europeo. En el viejo continente pasó por las inferiores del Atlético de Madrid y el Rayo Alcobendas.

En 2023 regresó a México para integrarse a las filas del Pachuca en la categoría Sub-19, en la que fue titular. También se integró a la Sub-23 y fue considerado tercer portero del primer equipo que disputó la Copa Intercontinental FIFA 2024 en Qatar, de acuerdo con información del Diario Judío.

El joven portero llega al conjunto escarlata como agente libre, ya que no contaba con contrato profesional con los Tuzos, lo que facilitó su salida. Ahora, su objetivo es sumar minutos en los Diablos Rojos y subir al primer equipo para hacerle competencia a los arqueros Luis García y Hugo González.