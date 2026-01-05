ÚLTIMA HORA: Alan Mozo es presentado con su nuevo equipo de la Liga MX

Los Reyes Magos han llegado a Hidalgo con regalos para los aficionados del Pachuca y este lunes 5 de enero anunciaron la incorporación de Alan Mozo como fichaje estelar con miras al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará este fin de semana.

Alan Mozo es presentado como refuerzo del Pachuca

Este mismo lunes las Chivas le daban las gracias a Alan Mozo a través de un mensaje compartido en sus redes sociales y casi de inmediato el jugador fue anunciado oficialmente como refuerzo de los Tuzos.

Con un video en donde se ve a Mozo jalando un camello y recorriendo el desierto, además de lugares emblemáticos de Pachuca y entrando al Estadio Hidalgo, los Tuzos confirmaron la incorporación del jugador.

El Pachuca será el tercer equipo de Alan Mozo en la Liga BBVA MX tras su paso por los Pumas y las Chivas y donde buscará conquistar el título de liga que se le ha negado jugando con dos equipos grandes.

👑 | Está aquí:



¡Llegó para seguir juntos el camino de la estrella! ✨ pic.twitter.com/kJU5TJyJe1 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 5, 2026

El reencuentro entre Mozo y sus excompañeros de Chivas podría darse más pronto de lo esperado ya que Tuzos y Rojiblancos se enfrentarán en compromiso de la Jornada 1 del Clausura 2026 este fin de semana en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara en donde el lateral, de 28 años, podría presentarse por última vez, pero con la camiseta de su nuevo equipo.

