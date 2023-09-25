Cobertura Ohud Medina vs Al-Nassr EN VIVO | Copa del Rey de Campeones

Las eliminatorias de 32 de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita se encuentran en marcha.

Sin Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado para el encuentro, Al-Nassr visita a Ohud Medina en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal.

El equipo en el que milita ‘El Bicho’ encara el encuentro luego de haber vencido a Al-Ahli Saudi en la Fecha 7 del certamen local.

Por otra parte, el Ohud Medina de la Primera División Saudí llega al juego tras haber visto la derrota ante Al Baten.

Cabe resaltar que Al-Nassr y Ohud Medina no pertenecen a la misma competencia en Arabia Saudita. En sus respectivas ligas, el Al-Nassr se encuentra en el quinto puesto. Mientras que Ohud Medina ocupa el lugar 16 de su certamen.

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