¡Ojo,México! República Checa GOLEA a selección de Concacaf previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A una semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de República Checa está lista para encarar el certamen que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio.

Dirigidos por Miroslav Koubek, la escuadra de Chequia se impuso 3-1 a Guatemala en Nueva Jersey, encuentro en el que Patrik Schick, Tomas Chory y Denis Visinsky le dieron la victoria al cuadro de Europa.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de República Checa va a debutar el 11 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, partido a disputarse en punto de las 20:00 horas. En la Jornada 2, el equipo se mide a Sudáfrica en Atlanta a las 10:00 de la mañana y cierran la Fase de Grupos ante México el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19:900 horas.

A una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, República Checa encara su último juego amistoso ante Guatemala. Dirigidos por Miroslav Koubek, la escuadra de Chequia será el tercer rival de la Selección Mexicana y disputan su último partido de preparación antes de su debut el próximo 11 de junio frente a Corea del Sur, compromiso a disputarse en el Estadio Guadalajara en punto de las 20:00 horas.

Calendario de Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jueves 11 de junio, Estadio Guadalajara:

Corea del Sur vs República Checa - 20:00 Hrs.

Jueves 18 de junio, Estadio Atlanta:

República Checa vs Sudáfrica - 10:00 Hrs.

Miércoles 24 de junio, Estadio Ciudad de México:

República Checa vs México - 19:00 Hrs.

Horario y dónde ver resultado de Guatemala vs República Checa

El partido amistoso entre República Checa y Guatemala se jugará en punto de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México y podrás ver la cobertura en tiempo real en esta página.