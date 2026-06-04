ÚLTIMA HORA: no podrás entrar a ningún estadio con este objeto esencial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los preparativos para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ siguen dando de qué hablar. Esta vez se revelaron nuevas indicaciones sobre objetos con los que no se le permitirá al aficionado ingresar al estadio. Según reportes del medio The Atlantic, la FIFA modificó ciertas directrices en las que se terminará por prohibir el ingreso a los estadios con botellas de agua.

Dentro de la cláusula de la nueva regla de ingreso de la FIFA se explica que también se incluyen las botellas vacías o reutilizables: “Para evitar dudas, no se podrán introducir botellas de agua reutilizables en el estadio". En ese sentido, el aficionado deberá comprar una botella de agua dentro del recinto si quiere hidratarse.

Prohíben el ingreso de botellas de agua en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por seguridad

La razón principal del máximo organismo de futbol consistió en prohibir los ingresos de las botellas de agua por motivos de seguridad. Es decir, que se buscará salvaguardar la integridad de los jugadores y miembros del staff.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Last-minute change, fans will NOT be allowed to bring their own water bottles to the 2026 World Cup.



Despite the high temperatures expected during the tournament, FIFA has announced the ban “for security reasons”. pic.twitter.com/XbpvpEZt8Q — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 4, 2026

Según AFP, la FIFA tomó la decisión de prohibir las botellas para prevenir riesgos y posibles golpes y lesiones de los futbolistas. Las botellas del exterior ya están prohibidas en varios de los estadios de la cita mundialista y la entidad reforzó la norma por motivos de seguridad durante toda la competencia. Mientras tanto, dentro de las alternativas de la FIFA se contará con puntos de hidratación.

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Cabe mencionar que dentro de la lista de partidos se encontrarán todos los encuentros de la Selección Mexicana, destacando el ansiado debut que tendrán los jugadores de Javier Aguirre ante su similar de Sudáfrica. El partido se encuentra pactado para el 11 de junio.

TV Azteca transmitirá 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @FIFAWorldCup / X

Es importante señalar que previo al partido inaugural se contará con la ceremonia de inauguración, la cual comenzará el mismo 11 de junio a las 11 horas (Hora Centro de México).