Ole Miss 0-0 Georgia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 1 de enero de Año Nuevo 2026, partido del Sugar Bowl 2025 de los playoffs de los cuartos de final de la NCAA; marcador online

El Caesars Superdome alberga esta noche el último duelo de los Cuartos de Final del College Football Playoff, Georgia Bulldogs y Ole Miss Rebels se enfrentan en el Sugar Bowl con un solo objetivo, asegurar el pase a las semifinales y medirse a los Miami Hurricanes en el Fiesta Bowl, luego de que el conjunto de Florida eliminara a Ohio State.

Ambos equipos se enfrentaron el 18 de octubre en un partido de alta producción ofensiva que terminó 43-35 a favor de Georgia. En aquel encuentro, los Bulldogs resolvieron en el último cuarto apoyados en la profundidad de su plantel, un factor que vuelve a ser central en un escenario cerrado como el Superdome, donde el desgaste físico suele marcar diferencias.

Para Ole Miss, el Sugar Bowl representa una oportunidad de revancha en un contexto particular, los Rebels afrontan esta fase con Pete Golding como entrenador interino, tras la salida de Lane Kiffin a LSU al cierre de la temporada regular. Pese a la transición en el banquillo, el equipo respondió en la primera ronda con una victoria contundente ante Tulane, manteniendo la eficacia ofensiva que lo caracterizó durante el año.

Los Bulldogs ajustaron su esquema defensivo después del intercambio ofensivo vivido en octubre y buscan imponer su juego físico, controlar el reloj y reducir los espacios que puedan generar riesgos ante un rival con capacidad para anotar rápido.

En el emparrillado, el duelo de mariscales ofrece estilos distintos

Gunner Stockton ha cumplido para Georgia como gestor del partido, con énfasis en la protección del balón y el apoyo del ataque terrestre. Del lado de Ole Miss, Trinidad Chambliss emerge como una de las figuras del cierre de temporada, con movilidad para extender jugadas y un brazo dispuesto a atacar profundo, recursos clave ante la defensa de los Bulldogs.

El kickoff está programado para las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, cuando quedará definido el grupo de los cuatro equipos que disputarán las semifinales del futbol americano colegial.

