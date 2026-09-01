Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el juego 3 de la Serie de Campeonato ZONA SUR; online y por internet

Los Olmecas de Tabasco se enfrenta a los Pericos de Puebla este martes 1 de septiembre, en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, la cual marcha con una victoria por bando y en la que los 'chocos' se llevaron el último compromiso en extrainnings. La serie además está ardiente mostrando personalidad y temperamento en los dos equipos.

La Serie de Campeonato se traslada a Puebla, en donde además el Estadio Hermanos Serdán pesará con una afición que tiene localidades agotadas, para ver a sus Pericos luchar por ir a una nueva Serie del Rey, tras la última ocasión que sucedió en 2023 ante Algodoneros de Unión Laguna, novena ante la que lograron coronarse campeones en la Liga Mexicana de Beisbol, añadiendo el sexto campeonato a sus vitrinas.

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El Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre los Olmecas y los Pericos de Puebla, lo puedes seguir EN VIVO a través de Azteca Deportes en las siguientes vías:

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Olmecas vs Pericos JUEGO 3: TRANSMISIÓN aztecadeportes.com

Line UP OFICIAL Olmecas de Tabasco Juego 3 vs Pericos de Puebla

1 Randy Romero JC

2 Marco Hernández BD

3 Oscar González JI

4 Seth Beer IB

5 Agustín Ruiz JD

6 Calvin Estrada 3B

7 José Godoy C

8 Carlos Arellano 2B

9 Jasson Atondo SS

PA Ronnie Williams

Line UP OFICIAL Pericos de Puebla Juego 3 vs Olmecas de Tabasco

1 Herlis Rodríguez JC

2 Sergio Alcantara SS

3 Cristian Adames 3B

4 José Rondón JI

5 Henry Ramos JD

6 Luis Castro 1B

7 Michael de la Cruz C

8 Sebastián Elizalde BD

9 Samar Leyva 2B

PA Antonio Santos

Los hombres de más peligro rumbo al juego 3 de la Serie de Cameponato de la Zona Sur Olmecas vs Pericos de Puebla

Herlis Rodríguez está bateando para .386, con cuatro dobles, dos triples y dos jonrones en 13 juegos de playoffs; ademas ha impulsado 10 carreras.

Henry Ramos es el más productor de Pericos con 15 impulsadas. Michael de la Cruz con su .348 luce una gran etapa de playoffs con seis dobletes.

Por los de Tabasco, Carlos Arellano está bateando para .379 con cuatro remolcadas.

Seth Beer con 16 impulsadas lidera ese departamento: con tres dobles y dos jonrones causa terror en la caja de bateo.

Alan Espinoza y Agustín Ruiz, con tres jonrones están empatados en ese sector.

Los abridores en el Juego 3 Olmecas vs Pericos de Puebla

Por Olmecas saldrá a los disparos Ronnie Williams quien arriba con su 6.89 de PCL.

Antonio Santos está hecho un mounstro en la loma, con una efectividad de 4.58. De sus 4 salidas ha ganado tres y en 17 entradas dos tercios ha permitido 14 hits.