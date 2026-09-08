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Fútbol

Olympiakos de la Hormiga González 1-0 Volos Football Club: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del partido HOY martes 8 de septiembre de la Copa de Grecia, marcador online

El delantero mexicano buscará un nuevo gol con el gigante helénico y de paso conseguir un triunfo más en el certamen coopero local.

Olympiakos vs Volos Hormiga González

Escrito por: Erick De la Rosa

Día de Copa de Grecia en El Pireo, el Olympiakos de Armando González salta a la cancha para enfrentar al Volos Football Club en un nuevo partido de la Copa local. El conjunto de la capital parte como amplio favorito para llevarse el triunfo y de paso, dar un golpe sobre la mesa en el certamen coopero. El ariete mexicano parte como titular nuevamente en este certamen y buscará su segundo tanto con su nuevo club tras el conseguido hace una semana ante el AEL.

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