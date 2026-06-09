CONFIRMADO: los árbitros del Mundial 2026 con dos representantes de México

La comisión de arbitraje de la federación internacional oficializó la nómina definitiva de los 52 árbitros principales elegidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El listado final incluye a figuras consagradas del circuito de la UEFA como el polaco Szymon Marciniak y el español Alejandro Hernández Hernández.

César Arturo Ramos|Archivo TV Azteca

El arbitraje de la CONCACAF logró asegurar una presencia significativa dentro de los nombramientos institucionales validados para la fase de grupos. El balompié mexicano aportará de forma directa dos representantes de su plantel regular, el experimentado César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza; ambos protagonistas de los grandes partidos de la Liga BBVA MX y con la particularidad de que García hace historia al ser la primera árbitra central mexicana en dirigir en un Mundial masculino.

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Todos los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Más allá de los representantes mexicanos, esta edición de la justa mundialista contará también con otros árbitros reconocidos a nivel mundial. A continuación, la lista completa de los 52 colegiados que impartirán justicia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:



Felix Zwayer (Alemania)



Michael Oliver (Inglaterra)



Anthony Taylor (Inglaterra)



François Letexier (Francia)



Clément Turpin (Francia)



Maurizio Mariani (Italia)



Danny Makkelie (Países Bajos)



Espen Eskas (Noruega)



Szymon Marciniak (Polonia)



Joao Pinheiro (Portugal)



Istvan Kovacs (Rumanía)



Slavko Vincic (Eslovenia)



Alejandro Hernández Hernández (España)



Glenn Nyberg (Suecia)



Sandro Schärer (Suiza)



Yael Falcón Pérez (Argentina)



Darío Herrera (Argentina)



Facundo Tello (Argentina)



Ramón Abatti Abel (Brasil)



Raphael Claus (Brasil)



Wilton Sampaio (Brasil)



Cristian Garay (Chile)



Andrés Rojas (Colombia)



Juan Gabriel Benítez (Paraguay)



Kevin Ortega (Perú)



Gustavo Tejera (Uruguay)



Jesús Valenzuela (Venezuela)



Juan Calderón (Costa Rica)



Iván Barton (El Salvador)



Héctor Said Martínez (Honduras)



Oshane Nation (Jamaica)



César Ramos (México)



Katia Itzel García (México)



Drew Fischer (Canadá)



Ismail Elfath (Estados Unidos)



Tori Penso (Estados Unidos)



Abdulrahman Al Jassim (Catar)



Khalid Al Turais (Arabia Saudí)



Yusuke Araki (Japón)



Alireza Faghani (Australia)



Adham Makhadmeh (Jordania)



Ma Ning (China)



Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)



Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)



Mustapha Ghorbal (Argelia)



Amin Mohamed (Egipto)



Pierre Atcho (Gabón)



Jalal Jayed (Marruecos)



Dahane Beida (Mauritania)



Omar Abdulkadir Artan (Somalia)



Abongile Tom (Sudáfrica)



Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

TV Azteca contará con 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos y duelos de alto impacto.