Han pasado varios meses desde que se suscitó una de las noticias más impactantes en la historia reciente del futbol mexicano que involucra directamente a Omar Bravo, elemento que es histórico de las Chivas del Guadalajara y que, ahora, está privado de su libertad.

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Omar Bravo es, hasta ahora, el máximo goleador en la historia del Rebaño Sagrado; sin embargo, la realidad es que su carrera como jugador pasó a segundo término luego de que se le vinculara a proceso tras recibir distintas acusaciones relacionadas con el abuso a infantes.

¿Qué pasó con Omar Bravo, leyenda de Chivas?

Fue durante el año pasado cuando Omar Bravo recibió una denuncia por parte de su hijastra, quien lo acusó de haber recibido abuso sexual de parte del jugador cuando ella tenía entre 11 y 17 años, lo cual sugiere uno de los delitos más graves e importantes que existen en México.

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Siempre agradeceré la oportunidad que tuve de APRENDER a rugir junto a ustedes!!! pic.twitter.com/Pq2fLb9W57 — Omar Bravo (@OBravoOficial) June 17, 2020

Fue así como la Fiscalía de Jalisco presentó distintas pruebas, mediante conversaciones y mensajes, que subrayan lo anterior. Ante esta situación, Omar Bravo fue vinculado a proceso y posteriormente encarcelado a finales del año pasado, por lo que su privación de libertad se ha concentrado durante este 2026.

¿Cuál es el estatus actual de Omar Bravo?

Hace unos meses, un juez le negó llevar su proceso en libertad toda vez que se le rechazó un juicio de amparo, por lo que la última actualización sugiere su resguardo en prisión en tanto avanza su proceso judicial, el cual puede extenderse durante los siguientes meses o años.

Por lo pronto, vale decir que Omar Bravo tuvo la oportunidad de jugar en distintos equipos a lo largo de su carrera profesional, aunque siempre se le allega directamente con Chivas, institución en donde anotó 160 goles en poco más de 360 juegos disputados.