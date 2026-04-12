Chivas pierde a ELEMENTO VITAL por lesión; ¿estará de vuelta para la Liguilla?

Las Chivas del Guadalajara se perfilan, junto a Toluca y Cruz Azul, como los principales candidatos al título del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dicho lo anterior, vale decir que la institución rojiblanca tendrá una baja de consideración de cara al cierre de la temporada regular.

La apuesta de Chivas por su cantera

Una de las razones por las cuales Chivas ha tenido una temporada muy interesante radica de los pocos lesionados o suspendidos que ha tenido en estos meses. La situación, sin embargo, podría cambiar con la baja de este futbolista, el cual podría perderse días importantes de entrenamiento con el club.

¿Qué jugador se podría perder Chivas por lesión?

Fue durante el fin de semana pasado que Chivas, aprovechando la Fecha FIFA, disputó un duelo de preparación nada más y nada menos que frente al Atlas en territorio norteamericano. En este juego estuvo Omar Govea, quien se ha convertido en un elemento importante en el esquema inicial de Gabriel Milito.

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Los de Verde Valle se quedaron con el triunfo; sin embargo, la situación no fue del todo perfecta debido a la lesión de Omar Govea, quién no pudo terminar el compromiso. Después de un mes, se sabe que el mexicano sigue sin estar completamente recuperado, lo que ha comenzado a encender las alarmas dentro del cuadro de Jalisco.

Reportes extraoficiales indican que Omar Govea podría estar fuera de las canchas durante una semana más por una lesión muscular, información que no está confirmada por el club. No obstante, se espera que pueda estar listo para el cierre de la temporada regular y, por supuesto, para disputar la Liguilla del fútbol mexicano con Chivas.

¿Cuántos jugadores podría perder Chivas en el Clausura 2026?

Chivas podría ser uno de los equipos más perjudicados por la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a la cantidad de convocados que podría recibir desde la Selección Mexicana. Entre estos destacan los siguientes nombres: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.