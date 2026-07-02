Vendía ropa para mantener a su hijo, hoy es el HÉROE de su selección en el Mundial 2026

El lunes pasado presenciamos historia dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de que la Selección de Paraguay sorprendiera a propios y extraños al eliminar a Alemania en la tanda de penales, convirtiéndose en el primer país en derrotar a los germanos en este tipo de instancia final.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta histórica victoria no podría haberse dado sin la participación de Orlando Gil, quien es el portero titular de la Selección de Paraguay y que pasó de vender ropa para mantener a su hijo a, hoy, ser uno de los héroes más importantes de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Orlando Gil, de vender ropa a ser el héroe del Mundial 2026 con Paraguay

Orlando Gil, quien hoy en día forma parte de la primera división de Argentina con el San Lorenzo de Almagro, se volvió tendencia en las redes sociales luego de ser el héroe más grande de la Selección de Paraguay que venció en los penales a Alemania con él como protagonista.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Gil no solo fue fundamental en los 90 minutos y el tiempo extra, sino que se comió a los alemanes en la ronda de penales del Mundial 2026. Lo curioso de esta situación es que Orlando llegó a este evento luego de haber superado muchos baches en el camino, entre ellos haber tenido que vender ropa para solventar las necesidades de su hijo.

Lautaro, su hijo, apenas tiene 4 años de edad; sin embargo, la esposa del guardameta, Melissa Ávalos, contó que vendía sus prendas del club en donde jugaba en ese entonces para poder solventar los gastos del menor, entre ellos los uniformes que utilizaba. Hoy, todos los esfuerzos se ven recompensados con esta maravillosa actuación debajo de los tres postes.

¿Cuándo es el siguiente juego de Paraguay en el Mundial 2026?

Lo sucedido en el inicio de semana confirmó a Paraguay como uno de los primeros invitados a la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, los sudamericanos se enfrentarán a Francia el sábado 4 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo centro de México.