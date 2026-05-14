Orlegi Sports encabeza desarrollo del futbol en Maryland

La alianza entre Orlegi Sports y Coppermine Soccer Club dio un nuevo paso con la inauguración oficial de CopperPlex, un complejo enfocado en el desarrollo integral de futbolistas juveniles en Maryland, Estados Unidos. El proyecto forma parte de la estrategia “Coppermine Soccer, Powered by Orlegi Sports”, presentada recientemente como una plataforma global para impulsar la formación de talento con alcance internacional.

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El nuevo complejo busca consolidarse como un centro de alto rendimiento para jóvenes futbolistas, que combina infraestructura moderna, programas de formación y metodología profesional. La iniciativa integra la experiencia operativa de Orlegi Sports —grupo propietario de clubes como Santos Laguna y Sporting de Gijón— con la red de desarrollo juvenil de Coppermine Soccer Club.

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Hay futuro en el Maryland

En la misiva, se especifica que CopperPlex permitirá ampliar las oportunidades deportivas y académicas para niños y jóvenes, al ofrecer entrenamientos especializados, competencias de alto nivel y programas de proyección internacional. Además, el proyecto contempla intercambios, campamentos y experiencias formativas en México y Europa, que fortalezcan la conexión entre el futbol juvenil y el profesional.

Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi Sports, destacó: “Esta alianza no sólo representa una inversión en infraestructura, sino también en las personas, las comunidades y el crecimiento futuro del futbol en esta región”.

Además del programa deportivo, esta alianza también ampliará iniciativas enfocadas en la comunidad de Maryland a través de la Fundación Ganar Sirviendo, incluyendo el lanzamiento de un nuevo programa comunitario enfocado en otorgar becas y ampliar el acceso al deporte para niñas, niños y jóvenes de la zona.

Una comunidad que no para de crecer

Esta alianza también ampliará iniciativas enfocadas en la comunidad de Maryland a través de la Fundación Ganar Sirviendo, cuya presidenta, Laura Kalb de Irarragorri, detalló la colaboración.

"Bajo la filosofía ‘Play to inspire’, trabajaremos en la entrega de becas y apoyos a niñas, niños y jóvenes que no cuentan con acceso a programas deportivos y de acompañamiento. Estamos convencidos de que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no siempre llegan a todos. Creemos firmemente en el valor del servicio y, de la mano con Coppermine, crearemos espacios para que atletas, familias y entrenadores retribuyan juntos a su comunidad”, expuso.

Esta apertura coincide con la llegada de Coppermine Soccer a la división MLS NEXT Homegrown para la temporada 2026-27.

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